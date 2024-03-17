Жорстоке вбивство українки у ФРН: росіянка і німець могли планувати кіднепінг

44-річний затриманий чоловік є німцем, а жінка, як повідомляється, родом із РФ.

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У Німеччині вбили молоду матір з України / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, oe24.at/welt

З'явилися нові деталі у справі про затримання пари за підозрою у вбивстві 27-річної громадянки України в Німеччині та викраденні її дитини.

У середу ввечері в окрузі Рейн-Неккар були попередньо заарештовані двоє людей у віці 43 і 44 років, пише Focus. При цьому мати вбитої українки досі не знайдена.

Спочатку повідомлялося про затримання двох чоловіків, пізніше стало відомо, що йдеться про чоловіка і жінку. Зазначається, що 44-річний чоловік є німцем. Заарештована жінка, як повідомляється, родом із Росії.

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Уточнюється, що викрадену п'ятитижневу дівчинку взяли під опіку неушкодженою, і як запобіжний захід її доставили в лікарню. Після порівняння ДНК стало зрозуміло, що вона є дочкою вбитої жінки.

Подробиці моторошного вбивства українки

Повідомляється, що заарештовані планували вбивство і викрадення протягом тривалого часу. Кажуть, що 44-річний чоловік, який працює м'ясником, говорив про свою новонароджену дитину, яка зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, сусіди затриманих розповіли, що у подружжя троє синів, а чоловік сказав, що в січні у них буде дівчинка. "Він із гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Я ще здивувався, бо його дружина зовсім не виглядала вагітною. Але я ніколи не очікував такого злочину. Ця пара завжди була дуже ввічливою і здавалася приємною", - наводяться слова людей, які знали підозрюваних.

Українські біженці у Німеччині Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до середини лютого 2024 року в Німеччину приїхали майже 1,143 млн українських біженців, із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, приблизно 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а майже 350 тисяч - неповнолітні. Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північному Рейні - Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі, передає агенція AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців. Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не живуть. При цьому немає статистичних даних, скільки з них повернулися в Україну, а скільки - переїхали в інші країни. У школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей і підлітків з України. Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду опублікувала газета Welt am Sonntag.

Раніше повідомлялося, що росіяни могли вбити біженку і викрасти її дочку. З'явилися нові подробиці вбивства українки в Німеччині та зникнення її матері й п'ятитижневої доньки.

Нагадаємо, у польському місті Гожув сталося жорстоке вбивство - чоловік застрелив 26-річну українку через те, що дівчина не захотіла з ним зустрічатися. Убивство сталося в громадській пральні. У місцевій поліції повідомляють, що чоловік діяв свідомо. Свідками трагедії були інші працівники пральні.

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