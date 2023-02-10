"Жалюгідна несміливість": експосол США розповів, чому Захід так повільно дає зброю Україні

Путін чудово розуміє психологію західних лідерів і використовує проти них відвертий блеф, підкреслив Гербст.

Екс-посол США розповів, чому Захід так повільно дає зброю Україні / 93 ОМБр Якова Гандзюка, УНІАН

Країни Заходу затягують із військовою допомогою Україні, оскільки побоюються, що російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю. Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст.

Як зазначив Гербст, глава Кремля чудово розуміє психологію західних лідерів і використовує проти них відвертий блеф. Він також порівняв президента країни-агресорки Росії зі щуром, якого загнали в кут.

"Існує величезна компанія з дезінформації про те, що Путін, як загнаний в кут щур, – цю метафору розвивають високопоставлені чиновники в Росії, – готовий застосувати ядерну зброю. І, на жаль, цей блеф досягає певних успіхів", - відзначив Джон Гербст.

Колишній посол США вважає, що саме це є головною причиною "тієї жалюгідної несміливості" як в Білому домі, так і в урядах інших західних країн.

Ядерний шантаж з боку РФ

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно український дипломат Володимир Єльченко повідомив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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