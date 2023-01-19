Союзний Росії Іран дав ляпаса Москві: Тегеран підкреслив, що Крим і Донбас - це Україна

Хороші відносини між Іраном і Росією не вплинуть на позицію Тегерана щодо анексії суверенних територій України, сказав Хосейн Амір Абдоллахіан.

Іран визнає суверенітет України над Кримом і Донбасом / Колаж pixabay, УНІАН

Іран не визнає анексію окупантом Росією захоплених Криму, Донецької та Луганської областей. І хороші відносини між Тегераном і Москвою не можуть вплинути на таку позицію. Про це заявив іранський міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан.

В інтерв'ю TRT World він розповів про те, що відносини Ірану і Росії – "чудові", але Тегеран не збирається визнавати окуповані території України "російськими землями". Іран визнає законний суверенітет Києва над цими територіями.

"Ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн в рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана і Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України", - підкреслив Хосейн Амір Абдоллахіан.

Удари Росії дронами з Ірану по Україні

На початку січня представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що окупант РФ очікує на надходження від Ірану партії дронів-камікадзе. Всього контракт передбачає постачання агресору Росії 1750 БПЛА.

ЗМІ писали, що Путін змушений був принижуватися і просити ракети в Ірані. Для цього він особисто телефонував іранському президента Ібрахіму Раїсі. При цьому Тегеран затримує поставки Москві ракет.

Загроза наступу Росії на Україну: