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"Україна повинна вистояти": Байден закликав Конгрес виділити додаткові $38 млрд допомоги

17 грудня 2022, 07:51
У Білому домі заявили, що США повинні допомогти Україні мати кращу позицію на полі бою і за потреби – під час переговорів.
Джо Байден, Джейк Салливан
Байден закликав Конгрес виділити додаткові $38 млрд допомоги Україні/ ua.depositphotos.com, Twitter Jake Sullivan

Президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити майже 38 мільярдів доларів для надання додаткової фінансової допомоги Україні.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Голос Америки. Він наголосив, що Сполучені Штати повинні допомогти Україні мати кращу позицію на полі бою, і можливо за потреби – кращу позицію під час переговорів.

"Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою. І якщо й коли дипломатія дозріє, українці опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів", – зазначає Салліван.

Він додав, що Україна повинна вистояти у протистоянні з країною-агресоркою РФ, і США роблять усе можливе, щоб підтримати її у цьому.

"Ми звернулися до Конгресу і попросили значну кількість додаткових ресурсів, щоб мати можливість продовжувати допомагати Україні засобами для ведення цієї війни. Ми впевнені, що отримаємо для цього сильну підтримку обох партій. І будь-яка надія Путіна на те, що ми відмовимося від нашої підтримки чи зменшимо нашу підтримку, я думаю, з кожним місяцем згасає", – наголосив радник Білого дому з питань нацбезпеки.

Допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 275 млн доларів. Про це заявив президент США Джо Байден. У прес-службі президента США підкреслили, що виділені кошти, серед іншого, передбачають закупівлю оборонних засобів, а також військове навчання і надання допомоги Україні.

Також стало відомо, що США завершують підготовку з відправлення в Україну системи протиракетної оборони Patriot. Ці системи можуть з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі, сказав міністр оборони України.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що США готові надавати Україні спеціальне обладнання, щоб енергетики могли швидше відновлювати енергооб’єкти і повертати світло у домівки українців після російських ракетних обстрілів.

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