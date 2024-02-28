Зеленський прибув з візитом до Албанії: що відомо

Офіс президента раніше не повідомляв про те, що глава держави планує відвідати Албанію.

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Володимир Зеленський прибув з візитом до Албанії / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, twitter.com/IgliHasani

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії Тирани.

Кадри опублікував у соцмережі Х міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані.

"Велика честь вітати президента Зеленського в Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії", - написав він.

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Зазначимо, що Офіс президента раніше не повідомляв про те, що Зеленський планує відвідати Албанію.

Зеленський прибув до Тирани / twitter.com/IgliHasani

Як повідомляв Главред, 27 лютого Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Про візит ні українські, ні іноземні ЗМІ не писали.

Під час візиту Зеленський зустрівся зі наслідним принцом, прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорив з ним Формулу миру.

Президент також обговорив перспективні напрямки економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України, а також повернення полонених та депортованих осіб.

Формула миру Зеленського Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов. Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року. "Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти: повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;

повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном. Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію. "Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

Зеленський у Саудівській Аравії - дивіться фото:

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