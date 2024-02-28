Зеленський прибув з візитом до Албанії: що відомо

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії Тирани.
Кадри опублікував у соцмережі Х міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані.
"Велика честь вітати президента Зеленського в Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії", - написав він.
Зазначимо, що Офіс президента раніше не повідомляв про те, що Зеленський планує відвідати Албанію.
Як повідомляв Главред, 27 лютого Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Про візит ні українські, ні іноземні ЗМІ не писали.
Під час візиту Зеленський зустрівся зі наслідним принцом, прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорив з ним Формулу миру.
Президент також обговорив перспективні напрямки економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України, а також повернення полонених та депортованих осіб.
Формула миру Зеленського
Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.
Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.
"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:
- повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
- повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.
Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.
"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.
Зеленський у Саудівській Аравії - дивіться фото:
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