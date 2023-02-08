Зеленський прилетів до Парижа і зустрівся з Шольцем і Макроном: всі подробиці

Увечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський після візиту до Великобританії відправився до Франції.
Там у нього запланована зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини.
Як пишуть французькі ЗМІ, літак повинен був приземлитися о 21:45 (за Києвом). Але по факту він прибув на годину пізніше.
Зеленського зустрів міністр оборони Себастьєн Лекорню.
Далі запланована вечеря з Макроном і Шольцем.
Президента України в Єлисейському палаці привітав французький колега Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Що відомо про візит до Парижа
У другій половині дня, 8 лютого, стало відомо про заплановану поїздку Зеленського до Франції. За даними телеканалу BFMTV, там він зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном.
Пізніше німецький телеканал NTV повідомив, що до них приєднається канцлер Олаф Шольц. Також повідомлялося, що в рамках несподіваного турне Зеленського його візит до Берліна не планується.
Зазначимо, завтра президент України візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі. За деякою інформацією, там може обговорюватися питання надання бойової авіації.
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