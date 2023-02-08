Зеленський прилетів до Парижа і зустрівся з Шольцем і Макроном: всі подробиці

Президента України Володимира Зеленського в аеропорту зустрів міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Зеленський, Макрон / скріншот

Увечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський після візиту до Великобританії відправився до Франції.

Там у нього запланована зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини.

Як пишуть французькі ЗМІ, літак повинен був приземлитися о 21:45 (за Києвом). Але по факту він прибув на годину пізніше.

Зеленського зустрів міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Далі запланована вечеря з Макроном і Шольцем.

Президента України в Єлисейському палаці привітав французький колега Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Що відомо про візит до Парижа

У другій половині дня, 8 лютого, стало відомо про заплановану поїздку Зеленського до Франції. За даними телеканалу BFMTV, там він зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном.

Пізніше німецький телеканал NTV повідомив, що до них приєднається канцлер Олаф Шольц. Також повідомлялося, що в рамках несподіваного турне Зеленського його візит до Берліна не планується.

Зазначимо, завтра президент України візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі. За деякою інформацією, там може обговорюватися питання надання бойової авіації.

Не пропустіть важливі новини! Читайте в Телеграм і Viber!

Читайте також: