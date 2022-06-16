"Зайшли занадто далеко": Байден розкритикував заяви своїх підлеглих про Україну

Байден попросив своїх підлеглих стримуватися в заявах / Reuters

Лідер американців Джо Байден розкритикував риторику деяких своїх підлеглих про підтримку України і попросив їх бути стриманішими в заявах, пише NBC News.

За даними джерел з Білого дому, президент був незадоволений риторикою Міністра оборони Ллойда Остіна і держсекретаря Ентоні Блінкена під час їхнього візиту до Києва.

Байден вважає, що американські політики "зайшли занадто далеко". На його думку, Ллойд своїми заявами розширює цілі США в Україні і викликає нереалістичні очікування. Це в свою чергу збільшує ризик виникнення прямого конфлікту з Росією.

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"Байден був не щасливий, коли Блінкен і Остін говорили про перемогу в Україні... Здавалося, що США сподіваються послабити Росію настільки, наскільки це можливо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше представники Пентагону говорили-що відвантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії нову партію потужної зброї - 155-міліметрових буксируваних гаубиць M777.

"Гаубиці є частиною зусиль США поряд з партнерами і союзниками з НАТО для надання Україні додаткових можливостей", – повідомили американські офіцери.

Пізніше керівник Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції сказав, що американська влада готова передати Україні весь масив озброєння, якого зараз потребує ЗСУ.

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