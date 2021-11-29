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"Заборона стане тягарем для людей": ВООЗ закликала не обмежувати подорожі через Омікрон

29 листопада 2021, 12:00

Заборона подорожей стане тягарем для людей, проте поширення нового штаму ковіду не стримає, зазначили в організації.

ВООЗ закликала не забороняти подорожі через COVID-штам Омікрон / УНІАН

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали не забороняти подорожі до Африки через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. В організації стверджують, що це стане тягарем для людей.

Регіональний директор ВООЗ з питань Африки Матшідісо Моеті зазначила, що уникнути заборон на подорожі можливо, якщо країни дотримуватимуться міжнародних норм охорони здоров’я, пише Associated Press.

Вона вважає, що якщо країни і вводитимуть обмеження на поїздки, то вони не повинні бути "надмірно агресивними". Усі обмеження повинні бути обґрунтованими і мають відповідати міжнародним медико-санітарним правилам, визнаним у понад 190 країнах світу.

"Запроваджені обмеження не повинні бути надмірно інвазивними, а повинні науково обґрунтовуватися відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, визнаними в понад 190 країн" – наголосила Моеті.

Новий штам коронавірусу Омікрон: що відомо

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг. Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, ПАР і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїлю, Бельгії, Німеччині, Італії і Великобританії.

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Лікарі розповіли, які симптоми свідчать про наявність в організмі нового штаму коронавірусу Омікрон. У більшості нових пацієнтів проблем із нюхом та смаком не виникало, стверджує медик з ПАР. Поки що у всіх спостережуваних пацієнтів на півдні Африки хвороба протікає в легкій формі. Переважно, пацієнти скаржаться на сильну втому. Також серед симптомів – температура і пришвидшення пульсу.

На думку медиків, найбільш вразливі перед Омікроном молоді нещеплені люди віком від 20 до 30 років.

ВООЗ озвучила список рекомендацій через поширення штаму Омікрон. Країнам рекомендували посилити епідемічний нагляд та усунути нерівність у доступі до вакцин.

Експерти прогнозують, що до України Омікрон добереться до Нового року. Такий прогноз озвучив доктор медичних наук Олександр Гриневич. За його словами, новий COVID-штам перевозять і переносять навіть вакциновані, і це найстрашніше.

viber
Африка коронавірус ВООЗ лікування коронавірусу омікрон
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