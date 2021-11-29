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ВООЗ озвучила список рекомендацій через поширення штаму" Омікрон " COVID-19

29 листопада 2021, 09:54

ВООЗ в черговий закликала усунути нерівність в доступі до вакцин від коронавірусу-для того, щоб вразливі групи отримували щеплення і доступ до лікування.

Штам
ВООЗ озвучила список рекомендацій через поширення штаму "Омікрон" COVID-19 / УНІАН

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала владі країн світу у зв'язку поширення "Омікрон"-штаму коронавірусу COVID-19 посилити епідемічний нагляд. Про це повідомили представники прес-служби ВООЗ.

"Країни повинні продовжувати застосовувати ефективні заходи охорони здоров'я для скорочення циркуляції COVID - 19 в цілому, використовуючи аналіз ризиків і науково обґрунтований підхід. Їм слід зміцнити можливості громадської охорони здоров'я та медицини, щоб впоратися зі збільшенням випадків захворювання", – заявили чиновники.

ВООЗ закликала усунути нерівність у доступі до вакцин від коронавірусу-для того, щоб вразливі групи отримували щеплення і доступ до лікування.

"Найбільш ефективні кроки, які можуть зробити люди для зменшення поширення вірусу COVID-19, - це триматися на відстані не менше одного метра від інших; носити добре сидить маску, відкривати вікна, щоб поліпшити вентиляцію; уникати погано провітрюваних і багатолюдних приміщень. Тримайте руки в чистоті, кашляйте або чхайте в зігнутий лікоть або хустку, і зробіть щеплення, коли прийде їхня черга", – порадили чиновники.

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Нагадаємо, раніше, в суботу, 27 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела екстрену нараду, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу. Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".

Тим часом представники фармацевтичної корпорації Pfizer заявили, що готові зробити вакцину від нового коронавірусу за 100 днів.

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коронавірус COVID-19 штам Омікрон
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