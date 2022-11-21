Запаси зброї в НАТО закінчуються: Столтенберг зробив тривожну заяву

Єнс Столтенберг заявив про необхідність нарощування виробництва озброєнь / Reuters

НАТО буде нарощувати виробництво зброї та боєприпасів у зв'язку з тим, що більша їх частина вже вичерпана.

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, НАТО буде прагнути активізувати свій військовий потенціал, щоб підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, повідомляє CBC.

При цьому він вказав на необхідність працювати з промисловістю, щоб наростити виробництво і продовжити підтримку України.

Генсек НАТО також переконаний в тому, що країни Альянсу повинні бути готові заплатити певну ціну, щоб зміцнити обороноздатність України. Разом з тим він не виключив підвищення цін на енергоносії та інші економічні наслідки.

"Ми повинні пам'ятати: ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життями, кров'ю - кожен день, і ми зобов'язані їх підтримувати", — додав Столтенберг.

Раніше Столтенберг заявив про те, що Україна отримає більше систем ППО. Їх передадуть члени НАТО. Також Україна отримає системи для боротьби з безпілотниками.

"Все більше членів Альянсу і партнерів передають Україні передові системи протиповітряної оборони. NASAMS, батареї HAWK з Іспанії та інші, і я також знаю, що Швеція зробила нове повідомлення про надання додаткової підтримки Україні також засобами ППО", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, за словами Столтенберга, ЗСУ в крайньому ступені успішно реагує на удари окупантів з повітря, а допомога від західних союзників у поступовому режимі відновлюватиме українські системи ППО.

"Думаю, зброя, яку ми зараз поставляємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. У майбутньому ситуація зміниться ще сильніше ‒ зараз активізуються союзники", - стверджує генсек НАТО.

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