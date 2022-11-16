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Країни НАТО передадуть Україні більше систем ППО - Столтенберг

16 листопада 2022, 16:36

Україна також отримає системи для боротьби з ворожими ударними безпілотниками.

Столтенберг, НАТО
Країни НАТО передадуть Україні більше ППО / Колаж фото УНІАН

Україна отримає більше систем ППО. Їх передадуть члени НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.

Також Україна отримає системи для боротьби з безпілотниками.

"Все більше членів Альянсу і партнерів передають Україні передові системи протиповітряної оборони. NASAMS, батареї HAWK з Іспанії та інші, і я також знаю, що Швеція зробила нове повідомлення про надання додаткової підтримки Україні також засобами ППО", - сказав Столтенберг.

Він акцентував увагу на важливості надати Україні різні системи, щоб ЗСУ могли знищувати ворожі дрони, а також крилаті та балістичні ракети.

"Нам потрібна багаторівнева система ППО України. Це саме те, що союзники надають різними способами", — додав Єнс Столтенберг.

Ракетна атака на Україну 15 листопада

15 листопада Росія завдала черговий масований ракетний удар по Україні, запустивши багато ракет. У Києві потрапили по трьох житлових будинках.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що, зрозуміло, результатів від них "не так багато", говорить Ігнат. Він переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.


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війна в Україні НАТО ПВО вторгнення Росії ракетний удар
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