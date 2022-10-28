ППО від союзників знизить загрозу від окупантів з неба для України - генсек НАТО

Єнс Столтенберг / Колаж Фото УНІАН

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, ЗСУ в крайньому ступені успішно реагує на удари окупантів з повітря, а допомога від західних союзників у поступовому режимі відновлюватиме українські системи ППО. Про це чиновник заявив в інтерв'ю проекту Conflict Zone порталу Deutsche Welle.

"Думаю, зброя, яку ми зараз поставляємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. У майбутньому ситуація зміниться ще сильніше ‒ зараз активізуються союзники", - стверджує генсек НАТО.

Столтенберг окремо нагадав журналістам з приводу нещодавно переданої Німеччиною передовій системі IRIS-T. А також ще згадав про обіцянки офіційного Вашингтона і деяких західних союзників США надати ЗСУ нові системи протиповітряної оборони і боєприпаси до них після недавньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Генсек НАТО переконаний - надана країнами Заходу військова допомога в першу чергу зіграла серйозну роль в тому, що РФ так і не зуміла встановити панування в повітрі над районами України. І це, вважає Столтенберг, всерйоз вплинуло на військові успіхи ЗСУ в цілому.

"Це сталося, звичайно, перш за все через вміння українських військових використовувати старі радянські засоби ППО, які вони вже мали. Союзники НАТО постачали їм боєприпаси для цих систем, а потім почали надавати нові системи. Німецька система зараз демонструє, що Німеччина постачає Україні дійсно важливі потужності. Їх значення в майбутньому буде тільки зростати", - підсумувала вона.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в Україні

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував головам Міноборони Великої Британії, США, Франції та Туреччини. В ході бесіди він розповів їм про придуманий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними звинувачення Росії на адресу України щодо так званої "брудної бомби". За його словами, ніякої "брудної бомби" у Києва немає, а Москва продовжує тиражувати брехню, подібну заявам про "нацизм", "розробки ядерної зброї" і "бойових голубів".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Росія може сама готуватися до застосування брудної бомби. Саме тому Москва звинувачує в цьому Київ.

Президент Володимир Зеленський допустив, що дзвінки Шойгу можуть бути підготовкою Росії до провокації та ескалації війни. Світу слід максимально жорстко відреагувати на такі заяви, підкреслив він.

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