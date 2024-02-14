РФ має чисельну перевагу: Сирський розповів про складну ситуацію на фронті

Російські окупанти не зважають на втрати і продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів".

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Олександр Сирський поїхав на Авдіївський та Куп'янський напрямки / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Умеровим здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках.

За його словами, оперативна обстановка дуже "складна і напружена".

"Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля і мають чисельну перевагу в особовому складі. Не зважають на втрати і продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів", - написав Сирський у Telegram.

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Лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Крім того, ворог активно застосовує авіацію, завдає ударів керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по українських позиціях.

Сирський додав, що було ухвалено низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин і попередження дій окупантів.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога в глиб нашої території й утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат. Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат і збереження життя наших воїнів", - резюмував головком.

Нещодавні заяви Сирського про ситуацію на фронті

13 лютого Сирський заявив, що ЗСУ на полі бою перейшли від наступу до оборони. За його словами, новий етап ведення війни проти РФ полягає у виснаженні сил противника.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що роль дронів у війні збільшується щодня. За його словами, нинішня війна помітно підвищує значення технологічного прогресу в ЗС і в самому процесі озброєнь.

Також Сирський порівняв втрати України та РФ у війні.

"Їхні втрати особливо у загиблих у 7-8 разів, за останніми даними, переважають наші втрати", - додав Сирський.

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