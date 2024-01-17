Захарова істерить і погрожує "відповіддю" через розгортання нових військ у Європі

Прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова влаштувала чергову істерику з приводу розширення НАТО. Тепер представниця російського відомства погрожує відповіддю на "посилення військового потенціалу" на кордоні з Білоруссю.
Дії членів НАТО щодо розгортання нових військ у країнах Східного флангу Захарова обізвала "провокацією".
"Посилення активності військового потенціалу НАТО та її країн-членів поблизу кордонів з Росією та Союзної держави Росії й Білорусі має провокаційний характер, веде до повної деградації архітектури європейської безпеки, і такі кроки, звісно, не залишаться без відповідної реакції з російської сторони", - проістерила Захарова.відео дня
Коментуючи заяву польського керівництва щодо готовності розмістити додаткові військові підрозділи Німеччини та території країни, Захарова відповіла, що ця риторика є "черговим антиросійським елементом глобального русофобського курсу країн НАТО".
За її словами, це нібито "варто розглядати як спробу трохи більше підвищити рівень напруження у Європі".
Щоправда, прес-аташе МЗС Росії забула зауважити, що розгортання додаткових сил НАТО у Польщі і країнах Балтії, як і модернізація армій цих країн, почалась після того, як Росія розв'язала війну проти України.
НАТО готується до війни з Росією, Британія розгортає додаткові сили
Напередодні німецьке видання Bild опублікувало матеріал про нібито підготовку Берліном до можливого майбутнього протистояння з Росією. На що у НАТО уточнили, що йдеться всього про "навчальний сценарій".
"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз доречніше використовувати існуючі країни і географічні регіони", - підкреслив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс, своєю чергою, анонсував відправку 20 тисяч військових у країни Східного флангу НАТО й попередив про зростаючу імовірність нової війни через п'ять років.
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