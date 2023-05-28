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Змова у РФ або спецоперація ЦРУ: генерал-розвідник про сценарій ліквідації Путіна

Олексій Тесля
28 травня 2023, 18:58 оновлено 28 травня, 19:08
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Для усунення Володимира Путіна потрібно мати агентурні, технічні та оперативні сили, впевнений Микола Маломуж.
Володимир Путін, Микола Маломуж
Микола Маломуж не виключив варіант ліквідації Володимира Путіна / сайт Кремля, Главред

У випадку, якщо диктатор Володимир Путін стане безпосередньою загрозою для світу, тоді його усунення стане необхідністю, заявив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) генерал армії Микола Маломуж.

Він підкреслив, що для української розвідки таке завдання складне. При цьому з ним непросто впоратися навіть ЦРУ, Моссаду, MI6 або німецькій BND, розповів він в інтерв'ю Obozrevatel.

Генерал-розвідник пояснив, що для усунення Путіна потрібно знати всі його дії в даний момент і на найближчі дні, мати агентурні, технічні, оперативні сили. Це не тільки контроль пересувань Путіна, але і застосування певного озброєння.

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Він переконаний в тому, що прибрати кремлівського диктатора можуть при найбільш негативному сценарії — підготовці до ядерних ударів. Співрозмовник також вважає, що в такому випадку Путін може бути усунутий навіть силами його оточення на території РФ в обмін на преференції від західних країн.

Маломуж також не виключив, що Путіна можуть ліквідувати за допомогою сплячої агентури у РФ. Такий сценарій також можливий, якщо диктатор повернеться до розгортання ядерних засобів стратегічного або тактичного рівня, додав український генерал.

Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс раніше нагадав про те, за даними джерел, Путін "важко хворий", що у нього нібито остання стадія раку і хвороба Паркінсона, що пояснює тремор ніг і мимовільну дефекацію.

Бувши кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна, підкреслив він.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Читайте більше:

новини Росії Володимир Путін Микола Маломуж
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