Змова у РФ або спецоперація ЦРУ: генерал-розвідник про сценарій ліквідації Путіна

У випадку, якщо диктатор Володимир Путін стане безпосередньою загрозою для світу, тоді його усунення стане необхідністю, заявив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) генерал армії Микола Маломуж.
Він підкреслив, що для української розвідки таке завдання складне. При цьому з ним непросто впоратися навіть ЦРУ, Моссаду, MI6 або німецькій BND, розповів він в інтерв'ю Obozrevatel.
Генерал-розвідник пояснив, що для усунення Путіна потрібно знати всі його дії в даний момент і на найближчі дні, мати агентурні, технічні, оперативні сили. Це не тільки контроль пересувань Путіна, але і застосування певного озброєння.
Він переконаний в тому, що прибрати кремлівського диктатора можуть при найбільш негативному сценарії — підготовці до ядерних ударів. Співрозмовник також вважає, що в такому випадку Путін може бути усунутий навіть силами його оточення на території РФ в обмін на преференції від західних країн.
Маломуж також не виключив, що Путіна можуть ліквідувати за допомогою сплячої агентури у РФ. Такий сценарій також можливий, якщо диктатор повернеться до розгортання ядерних засобів стратегічного або тактичного рівня, додав український генерал.
Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс раніше нагадав про те, за даними джерел, Путін "важко хворий", що у нього нібито остання стадія раку і хвороба Паркінсона, що пояснює тремор ніг і мимовільну дефекацію.
Бувши кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна, підкреслив він.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
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