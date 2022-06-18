США та їхні союзники готуються до затяжної війни в Україні - The Washington Post

Війна в Україні може стати затяжною / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Сполучені Штати та їхні союзники готуються до затяжній війні в Україні, оскільки адміністрація президента Джо Байдена намагається позбавити Росію можливості перемогти, збільшуючи військову допомогу Києву, і одночасно намагається послабити дестабілізуючий вплив війни на голод у світі й глобальну економіку. Про це пише The Washington Post.

Оголошення президента Байдена про додаткову допомогу Україні в розмірі 1 мільярда доларів США (це найбільший на сьогоднішній день транш допомоги США) свідчить про рішучість Вашингтона гарантувати, що Україна зможе пережити битву за Донбас.

Європейські країни, включаючи Німеччину і Словаччину, також представили свої власні партії сучасної зброї.

Видання припускає, що рішення поставити Україні більш досконале озброєння, таке як протикорабельні ракети і далекобійна мобільна артилерія, здатне знищити значні військові об'єкти або завдати удару вглиб Росії, відображає зростаючу готовність західних столиць ризикнути ненавмисною ескалацією у відносинах з Росією.

При цьому аналітики кажуть, що попри сплеск зовнішньої допомоги і міцний моральний дух українських військ, Київ та його прихильники можуть опинитися в глухому куті, оскільки РФ озброєна набагато краще.

Зазначається, що попри невдалу спробу Москви захопити столицю Київ, битва на Донбасі зіграла на руку військовій силі Росії, дозволивши їй використовувати артилерійські удари для обстрілу українських позицій та поступового розширення свого впливу.

читайте такожКоли настане перелом у війні: Жданов спрогнозував терміниКолишній посол США в НАТО Іво Даалдер сказав, що глухий кут на полі бою ставить перед Сполученими Штатами суворий вибір: або продовжувати допомагати Україні, або припинити підтримку і дозволити Москві перемогти.

"Це означало б згодувати Україну вовкам", - сказав Даалдер, маючи на увазі відмову від підтримки.

"І ніхто не готовий це зробити", - додав він.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту розповів на умовах анонімності, що посадові особи адміністрації Байдена обговорювали можливість тривалої війни з глобальними наслідками ще до лютого, оскільки розвідка США припускала, що Путін готувався до вторгнення в Україну.

За словами чиновника, адміністрація Байдена сподівається, що нове озброєння, на додаток до послідовних хвиль санкцій і дипломатичної ізоляції Росії, вплине на остаточне завершення війни шляхом переговорів, потенційно зменшуючи готовність Путіна продовжувати боротьбу.

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Як повідомляв Главред, Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив виділення додаткових 45 млрд доларів для збільшення оборонного бюджету в 2023 році. Значну частину запропонували виділити на допомогу Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив за підсумками "Рамштайн-3", що Україні буде поставлено більше озброєння. Зокрема, це 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons, вертольоти зі Словаччини; артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ з Німеччини.

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