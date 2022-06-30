Забули зустріти: Путін зганьбився в Туркменістані на Каспійському саміті

Володимир Путін / kremlin.ru, скріншот

Президента Росії Володимира Путіна принизили під час Каспійського саміту в Ашхабаді.

Як повідомляють журналісти Радіо Свобода, в аеропорту Туркменської столиці Путіна ніхто не зустрів з хлібом-сіллю, на відміну від лідерів інших держав-учасників саміту.

Президент диктатор Путін вийшов з літака та попрямував сам до автомобіля, який його чекав.

Крім Путіна і президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, в саміті взяли участь президенти Ірану, Казахстану та Азербайджану - Сейід Ібрахім Раїсі, Касим-Жомарт Токаєв і Ільхам Алієв.

Усіх їх зустрічали урочисто з квітами та хлібом.

Раніше писали, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Ексглава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. Її планують провести в Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна, який розташований в Москві. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

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