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Боїться Польщі та України: Лукашенко сам випрошує ядерну зброю у Путіна - Бульба

Аліна Дембіцька
13 червня 2023, 02:05
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Сергій Бульба підкреслив, що зараз білоруський диктатор купує "троянського коня".
Сергей Бульба, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко сам випрошує ядерну зброю у Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Нещодавно країна-агресорка Росія передала Білорусі кілька зенітних ракетних систем С-400. Ймовірно, між Лукашенком і Путіним є якась домовленість, концепція, і тут немає ніяких спонтанних дій. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба.

Як зазначив Бульба, є версія про те, що Лукашенко сам випрошує ядерну зброю у Путіна.

"Лукашенко реально боїться того, що Польща або Україна, або вони разом, прийдуть захищати територію країни від агресора. Він розуміє, що у нього немає шансів. Радянськими мізками він досі не розуміє, як Росія з її потенціалом може програти. Тобто у його розумінні Росія може просто "м'ясом" завалити, тому у нього не стояло питання, кого підтримувати. При всьому тому, який величезний бізнес він вів з Україною, скільки доходів у нього йшло звідти, він все одно цим знехтував і поставив на російську сторону", - розповів політик.

Він нагадав, як рік тому йшла підготовка літаків Су. Їх загнали до Росії, щось там допрацювали, додали їм ракети з так званою спеціальною бойовою частиною.

"Літаки вже давно повернулися до Білорусі, а паралельно велася розмова про "Іскандери", здатні нести ракету із "спец БЧ", до чого давно був підготовлений персонал. Путін спеціально тягнув до 25 березня, знакової дати для білорусів через оголошення цього дня у 1918 році Білоруської Народної Республіки. Тому Путін саме в цю дату пояснив білорусам, що державності у них немає, і Росія розміщує у Білорусі свою ядерну зброю", - сказав Бульба.

З його точки зору, цим Лукашенко повторює ту саму помилку, якої він припустився у 1999 році. Підписуючи тоді Союзний договір, він сподівався, що Єльцину час буде йти з посади, а Лукашенко, молодий і перспективний, зможе зайняти його місце.

"Але Єльцин як хитрий номенклатурник, йому натякнув, що, мовляв, бути тобі моїм наступником (хоч і не уточнив, що він сказав те саме ще 20 людям). Проте, у нашого Шкловського хлопця знесло дах, і він вирішив, що він єдиний і найдостойніший. Тому він підписав Союзний договір, навіть не дивлячись його текст. Він сподівався, що ціна на газ для Мінська буде такою ж, як для Смоленська. А виявилося, що в підписаному варіанті у виносці було зазначено, що вуглеводнів це не стосується", - зазначив експерт.

За його словами, зараз Лукашенко купує аналогічного "троянського коня".

"Чому я називаю це "троянським конем"? Тому що начебто і завозиться ядерна зброя, але за будь-якого транзиту влади, який потім можливий при загибелі Лукашенка або ще якихось подіях, тим більше — революційних (від цього, загалом-то, нікуди не подітися, тому що немає іншого варіанту), Росія завжди зможе ввести свої війська, обґрунтовуючи це міжнародному співтовариству тим, що вони мають забезпечити збереження ядерної зброї, щоб вона не потрапила до третіх рук", - розповів Бульба.

Хто такий Сергій Бульба

Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Як опинилася ядерна зброя в Білорусі

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант почала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже 25 травня Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

Того ж дня, 25 травня, Лукашенко заявив, що Російська Федерація вже приступила до переміщення ядерних боєприпасів на територію Білорусі.

Як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, агресор РФ має великий запас ракет до комплексів С-300/С-400, проте їх недоліком є погана точність. Саме тому РФ може відновити удари по Україні за допомогою ОТРК з території Білорусі.

Дивіться повне інтерв'ю Сергія Бульби спеціально для Главреда:

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