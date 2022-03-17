Лукашенко заявив, що Зеленський повинен прийняти пропозицію "миру" від Путіна

Лукашенко впевнений у перемозі Росії у війні з Україною / УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно прийняти пропозиції президента Росії Володимира Путіна на рахунок миру. Інакше, за його словами, Києву доведеться підписати "капітуляцію".

"Я переконаний, що найближчим часом цей конфлікт - операція Росії - закінчиться миром. Скажу вам вперше головне: Росія пропонує Україні-Путін Зеленському, я це абсолютно точно знаю, - абсолютно прийнятний варіант договору. І сьогодні ще можливо, щоб Україна з Росією домовилися і Зеленський підписав з Путіним цей договір", - сказав Лукашенко в інтерв'ю японському телеканалу TBS, пише Белта.

У той же час Лукашенко заявив, що якщо Зеленський на це не піде, то, йому доведеться з плином невеликого часу підписати акт про капітуляцію.

"Росія в цій війні не програє. У цьому ви 100% переконані теж. Чим закінчується війна в разі перемоги однієї зі сторін, Японія це знає краще, ніж я", - додав "лідер" РБ.

читайте такожКоли в Україні закінчиться війна і помре Путін: астролог назвала датиКрім того, він сподівається, що Білорусі не доведеться воювати з Україною, але не виключає цього в разі ескалації.

"Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму для того, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту", - сказав Лукашенко.

Також Лукашенко в черговий раз заявив, що 23-24 лютого Україна нібито планувала завдати удару по території Білорусі "з чотирьох точок", але він разом з Путіним це запобіг.

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валерія Мамічова розповіла, коли закінчиться війна і назвала дату повернення додому біженців.

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