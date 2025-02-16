"За Трампом не заіржавіє": Кулик про сценарій "великої зустрічі" з Путіним

Дональд Трамп розглядає можливість візиту Володимира Путіна до Сполучених Штатів.

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У квітні заплановано підготовку до великої зустрічі Трампа з Путіним

Трамп розглядає можливість візиту Путіна до США

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував імовірні терміни зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Вони вже заявляли, що у них є місяць на підготовчі зустрічі помічників, а у квітні запланована підготовка до великої зустрічі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що далі Трамп навіть розглядає можливість візиту Путіна до Сполучених Штатів і заявляє, що готовий зустрічатися не тільки в Саудівській Аравії, а де завгодно.

"За Трампом не заіржавіє - він дійсно готовий зустрічатися де завгодно. Він уже зустрічався з Кім Чен Ином, тому в цьому проблем немає. Далі може йти мова про підписання угоди - і все", - додав Кулик.

Дивіться відео - інтерв'ю Віталія Кулика:

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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