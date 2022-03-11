YouTube починає негайно блокувати канали російських державних медіа

Youtube / The Hill

YouTube почав процедуру негайного блокування каналів, що належать державним медіа Росії.

Про це рішення компанії повідомили 11 березня, передає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу", - написав Федоров у своєму Telegram.

Нагадаємо, напередодні найпопулярніший відеохостинг YouTube ввів блокування для акаунтів, прямо пов'язаних з терористичними угрупованнями" ДНР " і "ЛНР". У всіх випадках / епізодах блокування сказано, що канали заблокували "за порушення правил спільноти".

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