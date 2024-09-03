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"Є лише один варіант": у FP здивували "реалістичним" сценарієм закінчення війни

Юлія Закрепа
3 вересня 2024, 23:15
173
Аналітики вважають, що є лише один життєздатний варіант припинення війни в Україні на умовах, прийнятних для Заходу і Києва
'Є лише один варіант': у FP здивували 'реалістичним' сценарієм закінчення війни
Як закінчиться війна в Україні / Колаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 4-я ОТБр

Стратегія Заходу і США щодо закінчення війни в Україні через два з половиною роки залишається незмінною: знайти золоту середину між підтримкою України та покаранням Росії.

Яким би раціональним не здавався цей підхід, він ґрунтується на помилковому припущенні, що наміри Путіна можна змінити.

"Факти свідчать про те, що стосовно України Путіна просто неможливо переконати. Для нього стратегічною необхідністю є запобігання перетворенню України на бастіон, який Захід може використовувати для загрози Росії. Він узяв на себе особисту відповідальність за досягнення цього результату і, ймовірно, вважає, що це варте майже будь-якої ціни. Спроба змусити його здатися - безплідне заняття, яке просто витрачає життя і ресурси", - йдеться у матеріалі видання Foreign Policy.

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Зазначається, що є тільки один життєздатний варіант припинення війни в Україні на умовах, прийнятних для Заходу і Києва: "перечекати Путіна".

Що таке Foreign Policy?

"Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

Як може закінчитись війна в Україні

Якщо Путін не бажає припиняти свій наступ на Україну, то війна може закінчитися тільки в один із двох способів: або тому, що Росія втратила можливість продовжувати свою кампанію, або тому, що Путін більше не при владі.

І, як зазначає FP, досягнення першого результату, шляхом погіршення можливостей Росії, нереальне, оскільки Путін здатний і далі кидати солдатів і ресурси в бій, і російська армія навряд чи впаде. Це залишає другий шлях до припинення війни: вихід Путіна з Кремля.

"Цілком можливо, що він піде добровільно або його витіснять; безсумнівно те, що в якийсь момент він помре. Тільки коли він більше не буде при владі, може розпочатися справжня робота з постійного врегулювання війни в Україні", - підсумовують у виданні.

А поки Вашингтон має зосередитися на допомозі Україні в утриманні лінії фронту та запобіганні подальшим військовим успіхам Росії, а також економити свої ресурси. Це незадовільний і політично неприємний підхід, але це "єдиний реалістичний варіант", заявляє FP.

Нагадаємо, що Олександр Мусієнко описав сценарій падіння глави Кремля. Активний спротив росіян Путіну і путінському режиму не тільки можливий, а й уже час від часу відбувається у різних формах, вважає Мусієнко.

Ігор Ейдман розкрив сценарій розколу "еліт" в Росії. Нині дуже велика ймовірність того, що верхівка прибере свого диктатора, вважає експерт. Лідера, дії якого суперечать її інтересам.

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