Загроза ядерного удару РФ: експерт спрогнозував несподівану відповідь Заходу

США можуть реагувати асиметрично на ймовірні ядерні випробування РФ, вважає Михайло Гончар.

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Михайло Гончар попередив про ризики ядерного удару РФ / Колаж: Главред, фото: фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Слідом за РФ ядерні випробування може провести Китай, заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Разом з тим він сумнівається в тому, що такі ж випробування проведуть США або Британія з Францією. Таку думку він висловив в інтерв'ю Главреду.

"Оскільки американський політикум приходить в збуджений стан, коли мова заходить про військовий розгром Росії в ході російсько-української війни, вони виходять з того, щоб не допустити ескалації і розпаду Росії, тому що інакше що буде з ядерними арсеналами. Саме тому вони будуть намагатися нічого такого не робити, щоб не дати Росії приводу для ескалації", - вважає експерт.

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Разом з тим він не виключає того, США можуть реагувати асиметрично на ймовірні ядерні випробування РФ і нагадав, що заклики Вашингтона до продовження діалогу про стратегічну стабільність стосуються саме питання ракетно-ядерних озброєнь.

Водночас співрозмовник впевнений у тому, що дії Сполучених Штатів вимагають переходу від реактивної політики реагування на дії Росії до превентивної, що має стати стримуючим фактором для РФ.

"Мова неодноразово заходила про те, що офіційними, але непублічними каналами Кремль попереджали, що в разі застосування ядерної зброї він матиме серйозні наслідки. Але публічна дискусія на Заході, зокрема в Штатах, і висловлювання цілого ряду авторитетних американських генералів зводяться до того, якщо Росія застосує тактичну зброю, тоді вона повинна отримати відповідь. Але це може бути неядерна відповідь, тобто, наприклад, високоточною зброєю буде здійснено удар туди, звідки прилетіло", - зазначив він.

Експерт при цьому вважає, що така пасивна реакція з боку Заходу дає зрозуміти Кремлю, що дзеркальної відповіді на застосування ядерної зброї не буде: "Якщо прилетить кудись і знищить пускову установку, з якої був здійснений запуск балістичної або крилатої ракети з ядерною боєголовкою - невелика втрата. І це, навпаки, затвердить Кремль в думці, що можна ризикнути".

Крім того, він не виключив, що стримуючим фактором для РФ може стати ймовірність знищення боєприпасу з ядерною головкою ППО України.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

"Тому в російському генералітеті присутні побоювання щодо того, як би не зганьбитися. Грубо кажучи, якщо вдарити "Іскандером" з ядерною боєголовкою, а його зіб'ють, то ефект буде протилежним тому, який Росія намагається зробити – тоді це буде актом ганьби з дуже серйозними наслідками для РФ в цілому. Тому що це буде спробою застосування ядерної зброї, і тоді Росія перетинає червону лінію. Незважаючи на все те, що РФ не отримає відповіді з боку якоїсь ядерних країн-членів НАТО, в Кремлі розуміють, що тоді наслідки для Росії будуть мати фатальний характер", - додав Гончар.

Раніше Олексій Данілов пояснив, коли Кремль може завдати ядерного удару. РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного права, і порушує закони, нагадав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше українців попередили про найгіршому сценарії ядерного удару. Росія взяла курс на подальше ядерне залякування заходу, вважає Михайло Гончар.

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