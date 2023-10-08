УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Загроза ядерного удару РФ: експерт спрогнозував несподівану відповідь Заходу

Олексій Тесля
8 жовтня 2023, 01:30
США можуть реагувати асиметрично на ймовірні ядерні випробування РФ, вважає Михайло Гончар.
Михайло Гончар, ядерка
Михайло Гончар попередив про ризики ядерного удару РФ / Колаж: Главред, фото: фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Слідом за РФ ядерні випробування може провести Китай, заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Разом з тим він сумнівається в тому, що такі ж випробування проведуть США або Британія з Францією. Таку думку він висловив в інтерв'ю Главреду.

"Оскільки американський політикум приходить в збуджений стан, коли мова заходить про військовий розгром Росії в ході російсько-української війни, вони виходять з того, щоб не допустити ескалації і розпаду Росії, тому що інакше що буде з ядерними арсеналами. Саме тому вони будуть намагатися нічого такого не робити, щоб не дати Росії приводу для ескалації", - вважає експерт.

відео дня

Разом з тим він не виключає того, США можуть реагувати асиметрично на ймовірні ядерні випробування РФ і нагадав, що заклики Вашингтона до продовження діалогу про стратегічну стабільність стосуються саме питання ракетно-ядерних озброєнь.

Водночас співрозмовник впевнений у тому, що дії Сполучених Штатів вимагають переходу від реактивної політики реагування на дії Росії до превентивної, що має стати стримуючим фактором для РФ.

"Мова неодноразово заходила про те, що офіційними, але непублічними каналами Кремль попереджали, що в разі застосування ядерної зброї він матиме серйозні наслідки. Але публічна дискусія на Заході, зокрема в Штатах, і висловлювання цілого ряду авторитетних американських генералів зводяться до того, якщо Росія застосує тактичну зброю, тоді вона повинна отримати відповідь. Але це може бути неядерна відповідь, тобто, наприклад, високоточною зброєю буде здійснено удар туди, звідки прилетіло", - зазначив він.

Експерт при цьому вважає, що така пасивна реакція з боку Заходу дає зрозуміти Кремлю, що дзеркальної відповіді на застосування ядерної зброї не буде: "Якщо прилетить кудись і знищить пускову установку, з якої був здійснений запуск балістичної або крилатої ракети з ядерною боєголовкою - невелика втрата. І це, навпаки, затвердить Кремль в думці, що можна ризикнути".

Крім того, він не виключив, що стримуючим фактором для РФ може стати ймовірність знищення боєприпасу з ядерною головкою ППО України.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

"Тому в російському генералітеті присутні побоювання щодо того, як би не зганьбитися. Грубо кажучи, якщо вдарити "Іскандером" з ядерною боєголовкою, а його зіб'ють, то ефект буде протилежним тому, який Росія намагається зробити – тоді це буде актом ганьби з дуже серйозними наслідками для РФ в цілому. Тому що це буде спробою застосування ядерної зброї, і тоді Росія перетинає червону лінію. Незважаючи на все те, що РФ не отримає відповіді з боку якоїсь ядерних країн-членів НАТО, в Кремлі розуміють, що тоді наслідки для Росії будуть мати фатальний характер", - додав Гончар.

Раніше Олексій Данілов пояснив, коли Кремль може завдати ядерного удару. РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного права, і порушує закони, нагадав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше українців попередили про найгіршому сценарії ядерного удару. Росія взяла курс на подальше ядерне залякування заходу, вважає Михайло Гончар.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ядерна зброя Михайло Гончар
Реклама

Головне за день

Байден проситиме Конгрес дати 100 млрд доларів допомоги Україні – The Telegraph

Байден проситиме Конгрес дати 100 млрд доларів допомоги Україні – The Telegraph

23:57 Україна
В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – Зеленський

В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – Зеленський

22:01 Світ
НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі – Bloomberg

НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі – Bloomberg

21:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:28

"Заколот Пригожина" був постановкою: Світан розповів, до чого це призвело

01:30

Загроза ядерного удару РФ: експерт спрогнозував несподівану відповідь Заходу

07 жовтня, субота
23:57

Байден проситиме Конгрес дати 100 млрд доларів допомоги Україні – The Telegraph

23:30

Прокинулися від сирен: Галкін розповів, як переживає атаку на Ізраїль

23:05

У мережі з'явилося фото сина путініста Баскова

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:41

Цей диво рецепт готували завжди в СРСР: 1 ложка в день, і восени хворіти ніхто не будеВідео

22:24

У Грозі попрощалися із подружжям, яке загинуло під час жорстокого удару РФ по кафе

22:01

В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – ЗеленськийВідео

21:24

Ситуація в Ізраїлі значно серйозніша, ніж може здаватисяПогляд

Реклама
21:16

НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі – Bloomberg

21:00

Це настільки смачно, втриматися неможливо: ідеальна осіння закуска за 2 хвилини - рецепт

20:57

ХАМАС жорстоко обстрілює Тель-Авів: кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150Відео

20:27

Ескалація між Ізраїлем та Газою: проміжні висновкиПогляд

20:07

"Як на лісоповалі": Волочкову висміяли за її репетиції перед великим шоу

20:07

Війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа: деталі

19:59

"Вбиті горем": Байден емоційно відреагував на війну в Ізраїлі

19:19

Бруно Марс не виходить на зв'язок в обстріляному Тель-Авіві

19:14

"Ворог намагається вчепитися за залізницю": у ЗСУ розкрили важку ситуацію під Бахмутом

19:10

Що нового запропонував диктатор росіянамПогляд

18:54

У Криму вибухи: над Джанкоєм піднімається дим

Реклама
18:28

"Важке завдання": армія України може звільнити Крим за допомогою двох шляхів

18:19

Пугачова і Галкін не виходять на зв'язок з Ізраїлю: росіяни почали зловтішатися

18:19

Добринін вперше пояснив розлучення з блогеркою квітковоюВідео

18:02

Пентагон найближчими днями забезпечить Ізраїль усім необхідним для самооборони

17:47

"До кінця дня в Ізраїлі не залишиться живих терористів": представник ЦАХАЛ

17:14

Дощі литимуть по всій Україні: синоптики попередили про небезпечну погоду

17:13

Кількість загиблих зросла: в Ізраїлі повідомили про кількість убитих палестинцями

17:13

Як вінчання впливає на шлюб: що необхідно знати про таїнство

16:40

"Це страшний історичний момент": йде початок нової війни - прогноз астрологів

16:11

Яскравий феєрверк на Запоріжжі: HIMARS ЗСУ підірвав потужну ТОС разом з екіпажем РФВідео

16:06

Ти зберігаєш його неправильно: професійний пекар розповіла, де тримати хліб, щоб він завжди був свіжим

16:02

СБУ затримала "на гарячому" депутата, кума Медведчука: у чому його звинувачуютьФотоВідео

16:01

Довіру народу не повернути: після ганьби Потап випустив нову українську пісню

15:20

Моторошна гелловінська головоломка: знайди кажана серед котиків всього за 28 секунд

15:16

"Через РФ світ занурюється в хаос": Подоляк відреагував на події в Ізраїлі

14:58

"Терор - це злочин проти світу": Зеленський відреагував на атаку на Ізраїль

14:50

ЗСУ знищили під Бахмутом майора РФ – командира штурмового батальйону ворога

14:38

Ізраїль у вогні, багато вбитих: всі подробиці атаки бойовиків ХАМАС і початку війниВідео

14:34

Кошики будуть повними за лічені години: як швидко ростуть різні гриби після дощу

13:51

Зірка Жіночого кварталу натякнула на стосунки з відомим співаком

Реклама
13:49

"Втрати ворога різко зросли": ЗСУ пішли вперед і просунулися на півдні

13:29

Росія обстріляла ще одне мирне село: є загиблі і постраждалі

13:28

Контроль Росії над Кримом - під питанням: у Politico розповіли про проблеми ЧФ РФ

13:00

Підліток залоскотав Кейт Мідлтон: момент потрапив на відеоВідео

12:47

Заклеювати не потрібно: майстер на всі руки показав, що робити, якщо тягне з пластикових вікон

12:35

Авто зрадника злетіло у повітря: у Новій Каховці підірвали "єдинороса"

12:17

Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійської партії на виборах

11:57

Місячний календар 8 жовтня 2023: сила Місяця віщує дуже вдалий день на роботі

11:57

"Знову буде насильство": Столтенберг закликав не дати Путіну перемогти в Україні

11:31

ХАМАС пішов в атаку, ЦАХАЛ викликає резервістів: Ізраїль заявив про початок війниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти