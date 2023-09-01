Буданов пояснив, як Кремль намагається обдурити Лукашенка з ядерною зброєю

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, які ядерні боєголовки і навіщо Росія відправляє до Білорусі.

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За словами Буданова, Кремль за допомогою Лукашенка утилізує свою стару ядерну зброю / колаж Главред, фото УНІАН

Ядерні боєголовки, які призначені для установки на тактичний ракетний комплекс "Точка-У", які керівництво країни-агресора РФ відправляє в Білорусь, знімають зі складів корпорації "Росатом", де ті стояли в черзі на утилізацію. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів керівник Головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, Кремль за допомогою підконтрольного режиму в Білорусі вирішує питання утилізації ядерної зброї радянського виробництва.

"Зараз в" Росатомі "[ядерні боєголовки для "Точки-У" ‒ Главред] з утилізації знімають. Зі складів "Росатому", не військових арсеналів, [їх ‒ Главред] отримують, продовжують [їм ‒ Главред] рівно на рік Термін придатності, просто написавши, що ще на рік можна, і — заганяють в Білорусь", — сказав Буданов.

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За допомогою таких нехитрих дій, вважає генерал, Кремль за гроші "білоруських партнерів" хоче остаточно вирішити питання із застарілою зброєю.

"Через рік вони ж зададуть питання: знаєте, ну, термін же закінчився", — підсумував Буданов.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

У Міністерстві оборони Республіки Білорусь 25 травня повідомили, що Росія розмістить в Білорусі ядерну зброю. Москва і Мінськ підписали відповідний документ. Росія розмістить свою тактичну ядерну зброю в РБ, проте Мінськ не контролюватиме її.

16 червня на економічному форумі ПМЕФ-2023 в Санкт-Петербурзі глава Кремля Володимир Путін заявив, що тактична ядерна зброя Росії вже в Білорусі.

"Це сталося. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але тільки перші. Це перша частина", - сказав Путін.

27 червня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що більша частина тактичної ядерної зброї Росії вже привезли на територію РБ. За його словами, Захід нібито "не відстежив" переміщення озброєнь.

"Велика частина завезена в Білорусь. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни і білоруси", - підкреслив Лукашенко.

Пізніше CNN повідомляє, що країна-агресор Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї на територію Білорусі.

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