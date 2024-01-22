Вийшов з перегонів: республіканці можуть висунути єдиного кандидата на виборах в США

За даними ЗМІ, Дональд Трамп може отримати вирішальну кількість голосів для того, щоб стати єдиним кандидатом в президенти США від республіканців.

https://glavred.net/world/vyshel-iz-gonki-respublikancy-mogut-vydvinut-edinogo-kandidata-na-vyborah-v-ssha-10535342.html Посилання скопійоване

Республіканці можуть висунути єдиного кандидата на виборах в США / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Дональд Трамп знову може бути єдиним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року. Опитування показують, що він має значну перевагу на праймеріз Республіканської партії у вівторок у штаті Нью-Гемпшир. Про це повідомляє "Голос Америки".

У статті вказують на те, що шанси Трампа на номінацію зросли після того, як губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про вихід з кампанії.

"Десантіс не виправдав очікувань щодо того, що він стане серйозним конкурентом для Трампа, і його вихід з перегонів залишив Трампа та колишнього губернатора Південної Кароліни Ніккі Гейлі єдиними двома основними кандидатами від Республіканської партії", - йдеться у матеріалі. відео дня

Також зазначається, що опитування CNN, яке було опубліковане у неділю 21 січня, показало, що Трамп може отримати 50% потенційних голосів в Нью-Гемпширі, що виявляється більшим, ніж результат 39% Ніккі Гейлі, колишнього посла США в ООН під час адміністрації Байдена, та 6% Десантіса.

Результати опитування збігаються з нещодавніми дослідженнями в штаті, проведеними іншими інформаційними організаціями.

Раніше повідомлялось про те, що екс-президент США Дональд Трамп отримав переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймеріз в Айові 15 січня. Після підрахунку 95% голосів Трамп здобув 51% підтримки серед виборців, які взяли участь у голосуванні.

Вибори в США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, понад 20 штатів можуть прийняти рішення заборонити колишньому президенту Дональду Трампу брати участь у виборах президента США в 2024 році.

Володимир Путін не має наміру розпочинати перемовини з Україною до виборів президента США. Таку думку висловив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, навіть якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому, "велика угода" між ним і Кремлівським диктатором Володимиром Путіним буде неможлива.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.