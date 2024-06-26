Вигідна та небезпечна: відомо, як ситуація в Дагестані вплине на Путіна

Можна припустити, що за надто різкої реакції російської влади ситуація здатна перерости в релігійні протести всередині РФ, каже Данилов.

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Як ситуація в Дагестані вплине на позиції Путіна / колаж: Главред, фото: facebook.com/serge.danylov, скріншот YouTube

В інтерв'ю Главреду заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, як ситуація в Дагестані впливає на позиції Путіна.

Він зауважив, що з одного боку, вона вигідна Путіну.

"Люди не дуже люблять теракти. Незалежно від ваших поглядів, ви чуєте постріли, ваша дружина чи мати на вулиці, ви за них переживаєте, тобто проєктуєте ситуацію на свою сім'ю. Тому тут дії силовиків, навпаки, можуть зустріти підтримку", - каже Сергій Данилов. відео дня

Він також додає, що з іншого боку, напруга з мусульманськими мігрантськими осередками не зникає.

"На них починають тиснути, тримати в нелюдських умовах - фактично їх репресують і змушують іти на війну проти України. Такі теракти слугують взірцем того, що і так можна, і відкривають поле для людей із, можливо, невеликою фантазією, але глибоким почуттям образи на несправедливість з боку влади РФ щодо них. А це може мати повторення", - підкреслює заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, можна припустити, що за надто різкої реакції російської влади ситуація здатна перерости в релігійні протести всередині РФ.

"До цього ще рано, але шанс є, хоча й не стовідсотковий", - підсумував Данилов.

Хто такий Сергій Данилов Сергій Іванович Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України. Співзасновник Української миротворчої школи, куратор проєктів у Херсонській області. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займається дослідженням російської агресії.

Теракти у РФ - останні новини

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у Дагестані на вулицях міст спалахнули бойові дії, внаслідок чого є загиблі та поранені. Центральна частина Дербента знеструмлена, у місті тривали бої між силовиками та озброєними нападниками, які атакували синагогу і православну церкву.

Раніше під Москвою стався кривавий теракт. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Внаслідок цього загинули 139 осіб, ще понад сотня людей постраждали.

Після цього ФСБ затримала винуватців теракту в Москві і видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ і рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.

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