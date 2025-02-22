Витримує температуру Сонця: Путін зробив абсурдну заяву про Орешник

Незрозуміло, чому Путін пов'язав Орешник з температурою Сонця.

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Путін розповів про Орешник / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Путін заявив, що боєголовки Орешника нібито витримують температуру Сонця

У заявах диктатора є суттєві невідповідності

Складно уявити, що може витримати таку температуру

Російсьий диктатор Володимир Путін вирішив похизуватися своїм Орешником і сказав, що його боєголовки нібито витримують температуру Сонця. Однак, у заявах диктатора є суттєві невідповідності. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, передає 24 Канал.

За його словами, озвучуючи такі абсурдні заяви, Путін чомусь вирішив промовчати про те, якою все-таки є температура Сонця.

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"Вона становить 5 тисяч градусів. Складно уявити, що може витримати таку температуру ще й під час використання бойових частин. У це дуже складно повірити", - наголосив він.

Експерт також додав, що друге питання полягає в тому, для чого взагалі потрібна така температура.

"При швидкості руху навіть гіперзвукових ракет розігрів становить, можливо, 2 – 3 тисячі градусів. І це ще треба дивитися конфігурацію бойової частини. Тому в Путіна є проблеми з фізикою", – підкреслив Світан.

Він також додав, що диктатор навряд чи вміє добре рахувати й незрозуміло, чому він пов'язав Орешник з температурою Сонця. На його думку, можливо, цим він "заразився" від американських політиків і бізнесменів.

"Ілон Маск збирається летіти на Марс, а Путін, напевно, на Сонце, щоб перевірити, чи витримає його Орешник, чи ні. Але, ймовірно, він також не знає, яка відстань до Сонця. Тож без сарказму тут ніяк", - підсумував льотчик-інструктор.

Ракета Орешник - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 6 лютого з'явилася інформація Forbes з посиланням на блогера та українського військового Кирила Сазонова про те, що Росія могла запустити Орешник по Києву 6 лютого, але ракета вибухнула на ворожій території. Однак в ЦПД спростували таку інформацію.

Військовий експерт Петро Черник заявив, що російську ракету Орешник не зможуть перехопити зенітно-ракетні системи MIM-104 Patriot, а також SAMP/T, які стоять на озброєнні ЗСУ.

Водночас, директор програми російських і білоруських студій аналітичного центру "Українська призма" Ярослав Чорногор заявив, що у російського диктатора Володимира Путіна немає необхідності розміщувати ракету Орешник в Білорусі.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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