'Ми їх не перехопимо': названо єдиний спосіб нейтралізації 'Орешника'

Ракети "Орешник" більша загроза для Білорусі, ніж для України, вважає Ярослав Чорногор.

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/ Колаж: Главред, фото: МО РФ

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"Орешник" в Білорусі не несе нової загрози для України

Ракети РФ краще знищити в пунктах базування

У російського диктатора Володимира Путіна немає необхідності розміщувати ракету "Орешник" в Білорусі, заявив кандидат історичних наук, директор програми російських і білоруських студій аналітичного центру "Українська призма" Ярослав Чорногор.

"Якоїсь нової загрози вони нам не несуть, тому що їхня дальність досить значна. Як минулого разу, коли його запустили з полігону "Капустин Яр", так і тут, цей час некритичний для підльоту самих ракет, - наголосив він в інтерв'ю виданню Oboz.

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Експерт каже, що якщо все ж таки ракети "Орешник" розмістять у Білорусі, вони стануть загрожувати Україні, тоді вони будуть більш досяжними.

"Перехопити ми їх не перехопимо, а ось знищити їх у пунктах базування нам буде набагато легше. Це скоріше для них більша загроза, ніж для нас", - зазначає він.

За словами співрозмовника, білоруський диктатор Олександр Лукашенко, імовірно, хоче мати можливість погрожувати "Орешником" Європі, як це робить Путін.

"Ці ракети можуть дістати по всій Європі і перебуваючи на території РФ. Тому їхнє пересування на територію Білорусі не є критично важливим. По Європі вони і так дістають, а до США що з території РФ, що з території РБ все одно не дістануть. Якщо вже говорити про географію, то трохи західніше розташований російський анклав, так звана Калінінградська область, і росіяни могли б там розмістити ці ракети. Це було б більш загрозливо для країн Західної Європи. Але я думаю, що це більше політичний фактор", - зазначив він.

Чорногор додав, що Путін і Лукашенко, ймовірно, розглядають розміщення "Орешника" в Білорусі для того, щоб продовжувати політику загроз західним країнам.

"Для Путіна це просто розширення, підвищення ставок щодо загроз Західній Європі. Для Лукашенка це можливість показати свою важливість і, можливо, щоб із ним рахувалися", - додав він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Орешник" Росією.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешник". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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