SAMP/T і Patriot не допоможуть: експерт назвав, чим можна перехопити ракету Орешник

Важливо:
- Система THAAD розроблена для перехоплення балістичних цілей
- В Україні може з'явитися власний ЗРК
Російську ракету Орешник не зможуть перехопити зенітно-ракетні системи MIM-104 Patriot, а також SAMP/T, які стоять на озброєнні ЗСУ, заявив військовий експерт Петро Черник.
Як підкреслив він у коментарі "АрміяInform", у американців система THAAD, якраз розроблена для перехоплення саме таких балістичних цілей.
"Ця система заатмосферна, за 200 кілометрів вона працює. Але є нюанс. Одна машина коштує 2,5 млрд доларів. Так-так, я не помилився. Це за одну машину. А машина обчислення - 600 мільйонів доларів. Дозволити собі це можуть американці. А єдина країна, яка дозволила собі це купити - Саудівська Аравія", - каже він.
Щоправда, за словами експерта, ця система може запускати ракету RIM-161 Standard Missile 3, яка і є протиракетою.
"Якраз вони і розроблялися проти подібної балістичної зброї. Тут для нас може бути оптимізм, якщо наші американські союзники дійдуть висновку, що Україні це можна передати. А об'єктивно треба дивитися в бік розробки власних систем", - пояснив він.
Черник додав, що в Україні може з'явитися власний зенітно-ракетний комплекс стратегічного призначення, який може впоратися з тим, що називається Орешник: "Хоча заради справедливості треба підтвердити, що саме на цю хвилину дійсно таких комплексів у нас поки що немає".
Раніше було названо єдиний спосіб впоратися з Орешником. Навіть комплекс THAAD не впорається з таким завданням, адже він призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності.
Як повідомлялося раніше, засновник проєкту "Білоруський Гаюн", активіст Антон Мотолько заявив про те, що розміщення російської балістичної ракети Орешник в Білорусі не має жодної військової доцільності.
Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ Орешником. Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.
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Хто такий Петро Черник
Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
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