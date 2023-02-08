"Видали помилково": У Росії зганьбили жінок загиблих окупантів і відібрали скандальні шуби

Деякі оперативно покинули захід, тому про долю їхніх подарунків інформації немає.

Вдови окупантів з шубами / скріншот

Акція ганьби з врученням вдовам окупантів "трофейних шуб" виявилася постановочним заходом.

У мережі набула поширення інформація про те, що "подарунки" від влади жінок попросили повернути назад. Вручення шуб було зроблено для постановочної картинки.

Після зйомки організатори зажадали "реквізит" повернути назад. Одна з учасниць подій підтверджує, що точно бачила, як три шуби були повернуті жінками.

Деякі оперативно покинули захід, тому про долю їхніх подарунків інформації немає.

"Лише ледачий не висміяв "шубу за чоловіка" від луганських дружин убитих мобілізованих. Але, виявилося, це тільки початок історії. Луганські шуби, як з Москви привезли, так до Москви відвезли. Після зйомок відео та фотосесії шуби відібрали назад і відвезли "додому". Росія завжди кине тебе. Завжди. А зрадники з Луганська і Донецька – ви взагалі як вмирали на фронті даремно, та й будете даремно вмирати. У всіх сенсах", - зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Андрющенко опублікував скріни соцмереж, де вдови вбитих окупантів скаржаться, що шуби у них забрали.

"Нам пообіцяли видати пізніше інші шуби, так як ці моделі виявилися низької якості. Ось дзвонимо їм, але ніхто на дзвінки не відповідає. Потім відповіли І сказали, що шуби видавали помилково. Вони були приготовлені для інших жінок... Думаю, що це їх просто використовують для зйомки відео і передають з рук в руки", - пише ображена учасниця подій.

Як раніше повідомляв Главред, росіянкам, чоловіки яких були ліквідовані під час участі у війні проти України, почали видавати "гробові" шуби. При цьому вдови окупантів так радіють цим подарункам, що приймають їх з посмішкою і без всякої сльози за своїми мертвими чоловіками.

Відповідні фото вручення "подарунків за мертвих чоловіків" з'явилися в мережі.

Нагадаємо, в Росії батьки одного з військовослужбовців, які брали участь в агресії проти України, поховали чуже тіло, видавши його за свого сина. На такий крок батьки військового РФ пішли заради отримання грошей від держави на похорон.

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