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"Шкура за шкуру": вдови окупантів радіють "гробовим" шубам, які їм видають за смерть чоловіків

7 лютого 2023, 17:13
Росіянки з радістю приймають шуби взамін за своїх ліквідованих в Україні чоловіків. У мережі висміяли реакцію вдов окупантів, які радіють таким подарункам.
Шубы для вдов оккупантов
Вдови окупантів радіють "гробовим" шубам, які їм видають за смерть чоловіків/ Telegram

Росіянкам з Москви, чоловіки яких були ліквідовані під час участі у війні проти України, почали видавати "гробові" шуби. При цьому вдови окупантів так радіють цим подарункам, що приймають їх з усмішкою і без жодної сльози за своїми мертвими чоловіками.

Відповідні фото вручення "подарунків за мертвих чоловіків" з’явилися у мережі. Зокрема, на це звернув увагу український ведучий Олексій Дурнєв у своєму Telegram-каналі.

Ведучий наголосив, що російські вдови так радіють шубам, ніби їм дуже пощастило.

У мережі з’явилися фотографії двох вдов окупантів, яким вручили шуби "від представників російського активу Москви".

На першому фото подарунок тримає Наталія, яка не приховує свою радісну посмішку, поки її фотографують. На другому фото вдова Валентина, яка так задивилася на свою обновку, що навіть не відривала від неї очей, поки її фотографували.

Шубы вдовам оккупантов
Вдова окупанта Наталія з шубою/ Telegram
Шубы вдовам оккупантов
Вдова окупанта Валентина з шубою/ Telegram

Натомість коментатори у мережі зазначають, що не здивовані такою поведінкою вдов окупантів. У коментарях до публікацій користувачі пишуть, що росіянки сприймають це як "нормальний обмін". Дехто припускає, що шуби можуть бути і вкрадені в Україні, зважаючи на те, скільки всього вже вкрали і вивезли з України окупанти під час війни.

Коментатори під публікаціями залишали, зокрема, такі коментарі:

  • "Шуба із секонда за дохлого мужика і росіянка задоволена",
  • "Вкрадені речі з будинків українців",
  • "З Ладами, як я розумію, уже все?",
  • "Сфотографувалися? Віддавай назад",
  • "Це секонд-хенд по ходу",
  • "Шуби отримали і радіють",
  • "Шкура за шкуру",
  • "Таке на болотах лише можна побачити",
  • "Тобто весь цей час їм потрібні були шуби і годинники??? А не могли вони відразу сказати? Ми б дали їм і вони від нас би відчепилися…",
  • "Проміняли чоловіка на шматок смердючого цапа",
  • "Прямо на обличчі написано, що вона у траурі".
Шубы для вдов оккупантов
скрін
Шубы для вдов оккупантов
скрін
Шубы для вдов оккупантов
скрін
Шубы для вдов оккупантов
скрін
Шубы для вдов оккупантов
скрін

Раніше повідомлялося, що на війні проти України загинув російський окупант Ілля Корольов з міста Полевський Свердловської області РФ. 29-річного загарбника поховали у його місті 26 жовтня. Дружина загиблого зізналася, що чоловік не хотів іти на війну, але вона сама його змусила. Росіянка розповіла, що чоловік після отримання повістки боявся іти на війну, але вона заявила йому: "Іди, не будь боягузом, захищатимеш мене і наших дітей".

Нагадаємо, у Росії батьки одного з військовослужбовців, які брали участь у агресії проти України, поховали чуже тіло, видавши його за свого сина. На такий крок батьки військового РФ пішли заради отримання грошей від держави на похорон.

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