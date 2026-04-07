"Не можу в це повірити": Трамп публічно зізнався в симпатії до Орбана

Президент США з віцепрезидентом підтримали Орбана перед виборами.

Трамп зізнався в симпатії до Орбана

Коротко:

Джей Ді Венс зателефонував Дональд Трамп під час мітингу в Будапешті

Трамп публічно підтримав Віктор Орбан і зізнався йому в симпатії

Трамп назвав Орбана фантастичним і заявив про повну підтримку

Під час мітингу в Будапешті віцепрезидент США Джей Ді Венс, який прибув підтримати Віктора Орбана, просто зі сцени зідзвонився з Дональдом Трампом. Президент США публічно "зізнався в любові" угорському прем’єру. Про це свідчить відео, яким поділилося видання Clash Report.

Розмова відбулася напередодні парламентських виборів в Угорщині, запланованих на 12 квітня. Під час включення Венс повідомив Трампу, що на зв’язку перебувають близько 5 тисяч угорців, які, за його словами, "люблять Трампа навіть більше за Орбана".

"Я не можу в це повірити. Не можу в це повірити, бо я люблю Угорщину та люблю Віктора. Я вам скажу, він фантастична людина, у нас склалися чудові стосунки. Він робить свою роботу… Пам’ятайте: він не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгатися в неї, як це зробили інші, відверто кажучи, розваливши свої країни. Він зберіг вашу країну в хорошому стані, він зберіг угорський народ у вашій країні, і він зробив фантастичну роботу", - сказав президент США.

Також Трамп додав, що завдяки Орбану Угорщина не стикається з проблемами, які спіткали інші європейські країни. Крім цього, він похвалив угорського лідера і сказав, що той "добре справляється зі своєю роботою".

"Я просто хочу сказати, що я великий фанат Віктора, я з ним повністю, США повністю з ним!" - додав Трамп.

Чому перемога опозиції може розчарувати Київ - думка експерта Поки Брюссель шукає юридичні важелі для обмеження впливу угорського вето, Угорщина готується до одного з найзапекліших політичних протистоянь останніх десятиліть. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. У разі повернення Орбана для Європейського Союзу можливі складніші часи. ЄС може обмежити вплив Угорщини через зміни процедур, обмеження політичної участі або фінансування, але це потребує підтримки всіх членів союзу. Щодо потенційної перемоги "Тиси" та її лідера Петера Мадяра, Кулик застерігає, що, попри проукраїнську риторику, Мадяр може продовжувати недружню політику щодо України. Києву доведеться шукати компроміси у питаннях мови, культури, прав національних меншин та економічних інтересів, зокрема транспортування нафти. Якщо знову переможе Орбан, ЄС може обмежити право Угорщини на голосування та використання вето. У відповідь Орбан може блокувати ініціативи Брюсселя та підвищувати ставки у політичній конфронтації. Крім того, зовнішні гравці, такі як Трамп і рух MAGA, можуть підтримувати позиції Орбана та загострити пропагандистську кампанію в ЄС.

Нагадаємо, 25 березня прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина поступово призупиняє постачання газу до України через обмеження роботи нафтопроводу "Дружба". За його словами, поки Україна не відновить постачання нафти, газу з Угорщини не буде.

Також прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не підтримає рішення Європейської Ради щодо надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Віктор Орбан допоміг США краще зрозуміти умови для миру між Україною та Росією. Він також наголосив, що не знає про погрози з боку Володимир Зеленський і підкреслив "мудрість" угорської влади.

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

