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Другий в історії випадок: жінка 8 років жила з ВІЛ й позбулася вірусу без лікування

16 листопада 2021, 17:42

Фахівці розраховують, що вивчення цього випадку допоможе іншим пацієнтам.

Навчальний лікар
Лікарі знайшли жінку з можливим природним позбавленням від ВІЛ / Reuters

Американські лікарі з Інституту Рейгона повідомили про другий випадок "природного позбавлення" від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Фахівці розраховують, що вивчення цього випадку допоможе іншим пацієнтам.

Організм 30-річної пацієнтки з Есперанси (Аргентина) позбувся вірусу без втручання лікарів – їй не потрібна була трансплантація кісткового мозку. За словами медиків, це другий випадок в історії, коли імунна система людини самостійно перемогла ВІЛ. Минулого року в США 67-річна мешканка Сан-Франциско Лорін Вілленберг вилікувалася від вірусу імунодефіциту без терапії, повідомляє Daily Mail.

Аргентинка дізналася про те, що у неї ВІЛ, у 2013 році. Всі ці роки жінка страждала від ВІЛ-інфекції, проте не приймала ніяких ліків, окрім пів року, коли була вагітна. Вона побоювалася того, що хвороба може передатися немовляті. У березні минулого року вона народила здорову дочку.

Пацієнтів з ВІЛ, які можуть довго обходитися без ліків без будь-якого збитку для здоров'я через особливості організму, називають "елітними контролерами". Серед ВІЛ-інфікованих дуже мало таких людей – 0,1-2,5%.

Вчені вважають, що у таких пацієнтів сильніша відповідь T-лімфоцитів, завдяки чому заражені клітини знищуються швидше. Дослідники кажуть, що це відкриття допоможе створити потенційне лікування для 38 мільйонів людей, які живуть з інфекцією.

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До цього повністю позбутися від ВІЛ вдавалося тільки після пересадки кісткового мозку. Це були пацієнти з Великобританії та Німеччини.

Раніше Главіред розповідав дивовижну історію чоловіка, який об'їхав весь Китай у пошуках сина та знайшов його тільки через 24 роки. На основі цієї історії у 2015 році навіть зняли фільм.

viber
здоров'я Аргентина вич
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