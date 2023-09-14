"Корабель - не голка, його не сховаєш": Україна винесла жорстке попередження РФ

Окупантів агресора РФ чекають проблеми на півдні навіть у тому випадку, якщо з логістики у них залишиться тільки море, сказав речник ВМСУ Олександр Плетенчук.

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Перегонка кораблів до інших портів не допоможе військам Росії - ВМСУ / Колаж: Главред, фото: РНБО, Вікіпедія

Війська країни-окупанта Росії можуть перекинути свої кораблі з Севастополя не тільки до інших локаційу захопленому Криму, але й у свої регіони. Однак такий крок не допоможе ворогу, оскільки кораблі все ще будуть уразливими. На російські війська на півдні чекають проблеми, якщо з логістики у них залишиться тільки море. Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як повідомляє Радіо Свобода, він розповів про те, що на окупованому Кримському півострові ще багато об'єктів, куди росіяни можуть відправити військові кораблі, але убезпечити їх від атак буде непросто.

"Їх можна навіть у Казань відігнати, умовно. Там є й інші заводи, дійсно. Той самий "Лиман" в Керчі або "Феодосія". Заводів вистачає. Але ж корабель - це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія", - зазначив Плетенчук.

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За його словами, війська РФ зіткнуться з проблемами, якщо з логістики на півдні у них залишаться тільки морські шляхи.

"Вони можуть опинитися в такому стані, що у них може залишитися тільки морська логістика. І для них це буде проблемою. Тому що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, і, по-друге, навіть якщо вони будуть використовувати ті ж порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони також втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два були пошкоджені, суттєво пошкоджені. Вони досі перебувають на ремонті", - підкреслив Дмитро Плетенчук.

Україна атакувала військові кораблі Росії в Севастополі

ЗСУ вдарили по військах РФ у захопленому Севастополі 13 вересня. Українські війська уразили ворожий десантний корабель та підводний човен. За даними SkyNews, українські війська вперше уразили російський підводний човен і застосували ракети Storm Shadow.

У Головному управлінні розвідки також розповіли, що пошкоджено судноремонтний завод імені С. Орджонікідзе в Севастополі. У ГУР сказали, що уражено великий десантний корабель РФ.

Мета ударів по військових кораблях Росії в окупованому Севастополі – демілітаризація Чорноморського флоту окупантів, сказав радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, флот потрібно обеззброїти для того, щоб убезпечити морські торгові шляхи.

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