УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю "Сергій Котов" - ГУР

Юлія Куришко
14 вересня 2023, 21:58 оновлено 14 вересня, 22:11
132
Морський дрон успішно атакував російський корабель.
ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю 'Сергій Котов' - ГУР
Морські дрони атакують кораблі РФ / колаж: Главред, фото: u24.gov.ua, скріншот: відео

Очільник Мінцифри Михайло Федоров поділився фрагментом відео, де морський дрон здійснює атаку на російський корабель.

Федоров у своєму Telegram показав відео атаки морського дрона на російський корабель. Однак він не уточнив, що це була за операція, де, якими були цілі, і чи були ураження.

Українській правді у Головному управлінні розвідки підтверджують, що на відео - ураження патрульного російського корабля "Сергій Котов".

відео дня

Проте джерело LIGA.net в уряді повідомило, що на даному відео зафіксовано удари по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, завдані зранку 14 вересня.

ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю 'Сергій Котов' - ГУР
Дрон атакував російський корабель / скріншот: Telegram

Дивіться про те, як український морський дрон атакував корабель РФ:

Атака по Криму

Нагадаємо, що 14 вересня в Євпаторії прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що атакували дрони. Вони стверджують, що дрони, ймовірно, влучили в російську установку ППО.

Сили оборони вдало вдарили та пошкодили у Чорному морі два російські патрульні кораблі. Вранці 14 вересня сили оборони завдали нищівного удару по ворожих кораблях патрулювання з проекту "Василь Биков", повідомляють у Страткомі ЗСУ.

У Криму пролунав потужний вибух - окупанти підняли військові гелікоптери. Місцеві повідомили, що вибухи були такої сили, що їх чули мешканці одразу кількох сіл, розташованих поблизу Перекопська.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

Зеленський летить до США, Білий дім готує зустріч з Байденом - ЗМІ

Зеленський летить до США, Білий дім готує зустріч з Байденом - ЗМІ

22:33 Україна
Сумнівався в незалежності України: з МОН звільнили скандального експерта

Сумнівався в незалежності України: з МОН звільнили скандального експерта

22:03 Політика
ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю "Сергій Котов" - ГУР

ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю "Сергій Котов" - ГУР

21:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:33

Зеленський летить до США, Білий дім готує зустріч з Байденом - ЗМІ

22:19

Така закуска затьмарила всі намазки з магазину: дивовижно простий рецепт

22:03

Сумнівався в незалежності України: з МОН звільнили скандального експертаФото

21:58

ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю "Сергій Котов" - ГУРВідео

21:26

Удар по катерах РФ: у Шойгу збрехали про "знищення" морських дронів

Україна здатна сама розвалити Росію, Путіну загрожує доля Сталіна – ЯгунУкраїна здатна сама розвалити Росію, Путіну загрожує доля Сталіна – Ягун
21:20

Що таке "криси" в українській мові: ніколи не здогадаєтесь, бо йдеться не про щурів

21:02

Україну танками підтримує коаліція з 12 країн - Міноборони

21:02

"Він сказав "Так": блогер Машуковський зробив пропозицію своєму коханомуВідео

20:56

"Осліпити війська РФ": Світан розповів, як ЗСУ проводять зачистку у Криму

Реклама
20:17

20 років за ґратами: популярну російську акторку заарештували з 2 кг наркотиків

20:00

Сили оборони вдало вдарили та пошкодили у Чорному морі два російські патрульні кораблі - СтратКом ЗСУ

19:35

"Я захоплююся духом спротиву киян. Ви точно переможете!" - Борис Джонсон

19:33

"Культурний код. Запрограмовані на вбивство": як культура впливає на суспільство

19:10

Північна Корея вступає у війну на боці агресораПогляд

19:06

"Це збій": у Міноборони виправдалися після заяви про "звільнення" Андріївки

18:59

Танкіст розрекламованого в РФ танка "Альоша" зганьбив Путіна і пропагандистівВідео

18:56

Немає початку, немає кінця: як легко дізнатися розмір кільця - способи зрозуміє будь-хто

18:55

ЗСУ дали окупантам "по зубах" під Куп'янськом, РФ тисне на Серебрянське лісництво

18:42

Які речі потрібно спалити 16 вересня, щоб почалася біла смуга: прикмети

18:06

Україну накриває сильний шторм: майже у всіх регіонах вдарять грозові дощі

Реклама
17:53

Що означають квіти каланхое: рослина, яка приносить неймовірні зміни

17:22

Голлівудський українець Лев Шрайбер став татом та показав перше фото немовляти

17:17

"Мова - це ATACMS, помножена на F-16": блогерка розпекла українців, які говорять за кордоном російською

17:04

Нереально знайти відповідь: тільки генії побачать персонажа мультфільму в оптичній ілюзії

16:59

За два тижні РФ запустила по Україні 234 дрони: експерт пояснив збільшення атак

16:42

Справжня шкода для улюбленця: що категорично не можна собакам з їжі

16:37

У США рознесли Путіна: провалився в Україні і пішов на уклін до Кім Чен Ина

16:33

Правоохоронні органи перевіряють колишнє і нинішнє керівництво ФГВФО на предмет корупції – ЗМІ

16:28

Єфросиніна жорстко рознесла путіністку Железняк: "Зізнавалася у коханні Україні"

16:24

Українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на винищувачах Gripen у Швеції

16:22

"Супершвидка" домашня локшина за 15 хвилин: потрібен тільки один інгредієнт

16:14

У Міноборони заявили про звільнення Андріївки, але все не так однозначно

16:13

Виплати ВПО: де і скільки переселенці можуть отримати грошову допомогу з-за кордону

16:03

"Хто такі українці?": Наталя Холоденко розповіла, як наблизити кінець війни

15:53

Що найкраще розчиняє жир: як відмити кухню від липкого нальоту

15:50

"Намагався збити": російський пілот випустив дві ракети по британському літаку

15:32

4 ефективні вправи для схуднення за місяць: фітнестренерка показала ідеальне тренуванняВідео

15:31

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба за 12 секунд знайти кролика

15:04

Маска в лоб запитали, навіщо він допомагає росіянам: як відповів мільярдер

15:02

Коли нові мобілізовані окупанти з'являться на фронті: експерт розкрив план ПутінаВідео

Реклама
14:44

"РФ може мобілізувати до 8 мільйонів росіян": Ягун розкрив, до чого готуватись УкраїніВідео

14:31

"Корабель - не голка, його не сховаєш": Україна винесла жорстке попередження РФ

14:29

День осіннього рівнодення 2023: що зробити в цей день, щоб жити краще

14:23

Як після втечі з України виглядає онук Софії Ротару

14:20

Криптогравці домінують у спонсорських контрактах Формули-1 – власник WRM Сергій Тронь

14:12

"Вимагаю пісню з Потапом про Смішариків": Бабкін випустив пісню "Зрада" і отримав від фанатів

14:10

Волонтери "Української команди" передали співробітникам ГУР партію дронів-камікадзе (відео)

14:01

РФ змінила тактику атак і масово б’є дронами щоночі з різних напрямків – ЗСУ

13:39

Беліссімо: Євген Клопотенко показав, як правильно приготувати кускус

13:03

Відхід Путіна і зміна влади в Росії: генерал назвав сценарій для "башт Кремля"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти