ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю 'Сергій Котов' - ГУР

Очільник Мінцифри Михайло Федоров поділився фрагментом відео, де морський дрон здійснює атаку на російський корабель.
Федоров у своєму Telegram показав відео атаки морського дрона на російський корабель. Однак він не уточнив, що це була за операція, де, якими були цілі, і чи були ураження.
Українській правді у Головному управлінні розвідки підтверджують, що на відео - ураження патрульного російського корабля "Сергій Котов".
Проте джерело LIGA.net в уряді повідомило, що на даному відео зафіксовано удари по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, завдані зранку 14 вересня.
Дивіться про те, як український морський дрон атакував корабель РФ:
Атака по Криму
Нагадаємо, що 14 вересня в Євпаторії прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що атакували дрони. Вони стверджують, що дрони, ймовірно, влучили в російську установку ППО.
Сили оборони вдало вдарили та пошкодили у Чорному морі два російські патрульні кораблі. Вранці 14 вересня сили оборони завдали нищівного удару по ворожих кораблях патрулювання з проекту "Василь Биков", повідомляють у Страткомі ЗСУ.
У Криму пролунав потужний вибух - окупанти підняли військові гелікоптери. Місцеві повідомили, що вибухи були такої сили, що їх чули мешканці одразу кількох сіл, розташованих поблизу Перекопська.
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