ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю 'Сергій Котов' - ГУР

Морський дрон успішно атакував російський корабель.

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Морські дрони атакують кораблі РФ / колаж: Главред, фото: u24.gov.ua, скріншот: відео

Очільник Мінцифри Михайло Федоров поділився фрагментом відео, де морський дрон здійснює атаку на російський корабель.

Федоров у своєму Telegram показав відео атаки морського дрона на російський корабель. Однак він не уточнив, що це була за операція, де, якими були цілі, і чи були ураження.

Українській правді у Головному управлінні розвідки підтверджують, що на відео - ураження патрульного російського корабля "Сергій Котов".

відео дня

Проте джерело LIGA.net в уряді повідомило, що на даному відео зафіксовано удари по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, завдані зранку 14 вересня.

Дрон атакував російський корабель / скріншот: Telegram

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Атака по Криму

Нагадаємо, що 14 вересня в Євпаторії прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що атакували дрони. Вони стверджують, що дрони, ймовірно, влучили в російську установку ППО.

Сили оборони вдало вдарили та пошкодили у Чорному морі два російські патрульні кораблі. Вранці 14 вересня сили оборони завдали нищівного удару по ворожих кораблях патрулювання з проекту "Василь Биков", повідомляють у Страткомі ЗСУ.

У Криму пролунав потужний вибух - окупанти підняли військові гелікоптери. Місцеві повідомили, що вибухи були такої сили, що їх чули мешканці одразу кількох сіл, розташованих поблизу Перекопська.

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