ЗСУ не виходять з Бахмута, але проводять маневри з тактичного відведення військ - ISW

Бойовики ПВК Вагнера просунулися в північно-східній частині Бахмута і районі залізничної станції Ступки, вважають в Інституті вивчення війни.

Сили оборони України навряд чи повністю виходитимуть з Бахмута - ISW / Колаж 93 ОМБр, соцмережі

Сили оборони України, ймовірно, в Бахмуті Донецької області проводять маневри, спрямовані на тактичне відведення військ. Російські бойовики ПВК Вагнера просунулися в північно-східній частині міста і в районі ж/д станції Ступки. ЗСУ навряд чи відразу вийдуть з міста і, швидше за все, продовжуватимуть тримати оборону, щоб виснажити окупантів РФ. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що ЗСУ, ймовірно, відходять від своїх позицій на східному березі річки Бахмутка в ситуації з руйнуванням залізничного мосту на північному сході Бахмута.

Аналітики, посилаючись на дані геолокації, пишуть, що бойовики ПВК Вагнера просунулися в північно-східній частині міста Бахмут і 5 березня досягли просування в районі залізничної станції Ступки. Окупанти поки що не перетнули річку Бахмутка і наразі немає розуміння щодо того, чи будуть ЗСУ утримувати рубежі на її західному березі.

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"Український військовослужбовець повідомив, що станом на 4 березня російські війська ще не перетнули річку Бахмутку в центральній частині Бахмута, а російські блогери стверджували, що "Вагнер" відтіснив українські позиції до центральної частини Бахмута. Поки що незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка", - зазначили фахівці.

В ISW дотримуються позиції, згідно з якою оборона Бахмута армією України обґрунтована з точки зору стратегії, тому що вона "продовжує поглинати російську живу силу і техніку тоді, як українські війська не несуть надмірних втрат".

На думку експертів, українські війська навряд чи відразу залишать Бахмут.

"Українські війська навряд чи вийдуть з Бахмута відразу. Вони можуть продовжувати поступовий відхід з боями, щоб виснажити російські війська в міських боях...Міські бої в Бахмуті можуть ще більше виснажити і без того виснажені російські змішані сили, як це сталося після відходу українських військ з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, що фактично поклало край російським наступальним операціям в Луганській і Донецькій областях влітку 2022 року", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Ситуація у Бахмуті

Британський генерал Річард Ширефф раніше заявив, що ЗСУ, можливо, змогли добитися стратегічного успіху в боях в районі Бахмута Донецької області. За словами військового, українські війська змусили російських окупантів зазнати важких втрат у силах та військовій техніці під час штурму міста. Якщо росіяни все ж захоплять Бахмут, їм це в підсумку нічого не дасть.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може ухвалити рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України наразі не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, яким йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують й інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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Наступ Росії на Донбасі: