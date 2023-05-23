ЗСУ "демобілізували" танцюриста-окупанта з Магадану

Андрій Рудакс був хореографом, але після мобілізації в країні-агресорі РФ відправився захоплювати українські землі.

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Андрій Рудакс виріс у "творчій родині", але змінив танці на автомат / Колаж: Главред, фото: t.me/OSINTGeorgia

Захисники України ліквідували російського загарбника, який приїхав на війну з Магадану, тобто він подолав 10 тисяч кілометрів, щоб знайти свою смерть.

28-річний росіянин Андрій Рудакс "демілітаризувався" в населеному пункті Курдюмівка в Донецькій області.

"На сьогоднішній день це мінімум 77-ма смерть серед уродженців і жителів Магаданської області в "спецоперації". Ця кількість вже у понад сім разів перевищує втрати серед колимчан в ході двох чеченських воєн. Тоді загинули десятеро людей", - пишуть російські ЗМІ.

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Моніторинговий канал OSINT Georgia повідомляє, що окупант Рудакс виріс у "творчій родині". Його мати і батько – почесні працівники культури Магадану, педагоги і музиканти-виконавці на народних інструментах.

"Їхній син Андрійко навчався на хореографічному відділенні дитячої школи мистецтв, брав участь в ансамблях "Скоморошина", "Колимські зірочки" і "Сяйво Півночі". Надалі працював у рідному Магадані за фахом – вчив дітей мистецтву танцю", – йдеться у повідомленні.

Росіян пішов на війну у вересні 2022 року після оголошення часткової мобілізації в країні-агресорі РФ. 13 травня 2023 року окупанта було ліквідовано.

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували на фронті російського блогера Дениса Діркіна, який прославився блогом з дегустацією алкоголю.

Також на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області.

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