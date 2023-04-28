ЗСУ ліквідували російського блогера Диркіна, який називав себе "Великим Фунфур'є"

Українські військові ліквідували на фронті російського блогера Дениса Диркіна, який прославився блогом із дегустацією алкоголю і не тільки.
Про це повідомив заступник голови комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки України Юрій Мисягін у Telegram, оприлюднивши як доказ фото вбитого російського окупанта.
"Був такий "скріпний" блогер "Фунфур'є", він же Денис Діркін. Поїхав на війну вбивати українців, і тепер його можна забути", – написав Мисягін.
Диркін став відомий через свій блог на YouTube, у якому він викладав відео з "дегустацією" алкогольних і не дуже напоїв. Зокрема, він дегустував парфуми, настойки, омивалки та інші небезпечні рідини. Сам блогер називав себе "Великим Фунфур'є".
Ймовірно, що блогер приїхав до України у межах мобілізації у країні-агресорці РФ.
Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Херсонської області було знищено поліцейського-колаборанта, який перейшов на бік ворога. В результаті підриву авто був ліквідований так званий командир взводу ППС (патрульно-постової служби) ОМВД Новокаховського міського відділу ГУ МВС.
Нагадаємо, у Херсонській області в результаті успішних дій партизан був підірваний блокпост російських окупантів разом з бійцями Росгвардії, які там перебували. Партизани руху "Атеш" провели успішну операцію біля Олешок.
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