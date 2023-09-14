ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: вибиваємо ворога і зачищаємо смугу на 10-15 км

Сили оборони України працюють над тим, щоб зменшити кількість ворожих обстрілів правобережжя Херсонської облалсті, розповіла Наталія Гуменюк.

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Армія України веде контрбатарейну боротьбу з російськими окупантами на лівому березі Херсонської області - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: 92-га ОМБр, DeepState

Збройні сили України планомірно вибивають російських окупантів з лівого берега Дніпра у Херсонській області. Війська мають намір зачистити смугу лівобережжя хоча б на 10-15 кілометрів, щоб знизити кількість ворожих обстрілів правого берега. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ЗСУ продовжують вибивати окупантів з лівобережжя Херсонщини та зачищають прибережну смугу.

"Ми продовжуємо вибивати ворога так, щоб смуга від лівого берега хоча б на 10-15 кілометрів була від них абсолютно зачищена. Це дозволить критично знизити кількість обстрілів правого берега, легше буде жителям населених пунктів уздовж узбережжя", - пояснила ситуацію представниця ОК Південь. видео дня

Також вона додала, що армія, як і раніше, веде контрбатарейну боротьбу з окупантами, а росіяни намагаються будь-якими способами тероризувати українців на правому березі Дніпра.

"За минулу добу у нас в зведенні чотири (знищених, - ред.) танка різної модифікації, різних моделей. Але те, що підтягує ворог, ми продовжуємо знищувати. Також у нашому зведенні мінус 23 окупанти, традиційно мінус ще один човен, три великокаліберні гармати та реактивна система залпового вогню. Тобто вони намагаються вишукувати будь-які способи для того, щоб тероризувати правий берег", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на лівобережжі Херсонщини, сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, подальші подробиці армія розкривати не буде, оскільки потрібно дотримуватися інформаційної тиші.

Восени ЗСУ можуть звільнити Запорізьку та Херсонську області, розповів Главреду колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Українські війська заволоділи ініціативою на полі бою.

"Хоча ворог і намагається контратакувати, ми поступово пробиваємо його позиції. Тепер уже йдеться про два-три місяці для розгортання та проведення наступальних операцій. За оптимістичного сценарію розвитку подій в жовтні-листопаді ми повинні звільнити Запорізьку і Херсонську області, а також зайти до Криму. Для цього вже є всі передумови", – підкреслив Маломуж.

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