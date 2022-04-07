У розвідці Британії попередили про підготовку нового удару РФ: названо напрямок

Армія РФ стикається з проблемами морального духу і дефіцитом постачання і персоналу.
У військовій розвідці Великобританії розповіли про нові наступальні плани російських окупантів в Україні.
У зведенні станом на 7 квітня зазначається, що підготовка наступальних операцій на сході України є основним фокусом російських окупаційних сил сьогодні.
"Удари російської артилерії і авіаудари тривають уздовж лінії контролю на Донбасі. Російські удари по інфраструктурних об'єктах в Україні, ймовірно, мають на меті погіршити здатність українських військових поповнювати запаси і посилити тиск на український уряд", - йдеться в повідомленні.
У той же час британська розвідка зазначає, що, незважаючи на переорієнтацію сил і матеріально-технічного забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, будуть продовжувати стикатися з проблемами морального духу і дефіцитом постачання і персоналу.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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