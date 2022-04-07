У розвідці Британії попередили про підготовку нового удару РФ: названо напрямок

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У військовій розвідці Великобританії розповіли про нові наступальні плани російських окупантів в Україні.

У зведенні станом на 7 квітня зазначається, що підготовка наступальних операцій на сході України є основним фокусом російських окупаційних сил сьогодні.

"Удари російської артилерії і авіаудари тривають уздовж лінії контролю на Донбасі. Російські удари по інфраструктурних об'єктах в Україні, ймовірно, мають на меті погіршити здатність українських військових поповнювати запаси і посилити тиск на український уряд", - йдеться в повідомленні.

У той же час британська розвідка зазначає, що, незважаючи на переорієнтацію сил і матеріально-технічного забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, будуть продовжувати стикатися з проблемами морального духу і дефіцитом постачання і персоналу.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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