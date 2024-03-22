'Може мати наслідки': адмірал дав гучну заяву про війська НАТО в Україні

Країни НАТО, які бажають відправити свої війська в Україну, повинні проконсультуватися з усіма партнерами, зазначив лейтенат-адмірал НАТО.

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В НАТО висловились про відправку військ в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, twitter.com/USNATO

В Україні немає військ НАТО під командуванням Об'єднаних ЗС НАТО в Європі, а також немає планів щодо цього у майбутньому. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роберт Бауер в ефірі телемарафону.

"Я повторю слова генсека НАТО - в Україні немає військ НАТО під командуванням Об'єднаних ЗС НАТО в Європі. І таких планів немає на майбутнє. Якщо коротко. Інша річ, яку важливо зазначити, якщо окрема держава хоче відправити війська в Україну, то це може мати наслідки для всіх нас через 5-ту статтю НАТО", - зазначив він.

Бауер також зауважив, що країни НАТО, які бажають відправити свої війська в Україну, повинні проконсультуватися з усіма партнерами. При цьому, країни повинні дійти спільного рішення щодо цього питання.

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"Але навряд чи це станеться. Відтак нема ані військ в Україні, ані планів направляти війська в Україну під командуванням НАТО", - сказав адмірал.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Ідея відправки військ країн Заходу в Україну

Нагадаємо, першим пропозицію про відправку військ в Україну висунув президент Франції Еммануель. Тоді Макрон заявив про можливість відправки західних військ в Україну в майбутньому, але зазначив, що наразі немає консенсусу з цього питання.

Врешті французький президент відмовився від ідеї відправки французьких військ в Україну. Він підкреслив, що війна в Україні є екзистенційною для Європи, але Франція не піде на ескалацію і не бажає перебувати у стані війни з Росією.

Як повідомляв Главред, начальник Генерального штабу Збройних сил Франції, генерал Тьєррі Буркхар не виключає можливості відправлення французьких військ в Україну. Він вважає, що Захід повинен показати Росії, що підтримка не обмежиться лише поставками зброї.

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