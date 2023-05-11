"Зустрінеться з Папою Римським": Володимир Зеленський вирушить до Італії - ЗМІ

Варто відзначити, що президент України планував 13 травня конфіденційно прибути до Німеччини, але інформація потрапила в ЗМІ.

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Володимир Зеленський, Італія / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський може найближчими днями здійснити візит до Риму.

Як повідомляє ANSA, зокрема, для зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

"Можливо, що Папа Римський зустрінеться з українським президентом у суботу", - повідомили джерела видання у Ватикані.

відео дня

На даний момент немає офіційного підтвердження часу та місця цієї можливої зустрічі.

Папа Римський кілька тижнів тому прийняв прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля, а зустріч із Зеленським відбулася в лютому 2020 року.

Варто відзначити, що президент України планував 13 травня конфіденційно прибути до Німеччини, але інформація потрапила в ЗМІ.

Візит Зеленського до Фінляндії 3 травня 2023

Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 травня, прибув з офіційним візитом до Фінляндії, в ході якого відбулися переговори між главою Української держави і президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

За словами Зеленського, він прибув до Фінляндії, щоб дружні країни підтримали Україну ще потужніше напередодні контрнаступу ЗСУ. При цьому він висловив упевненість, що Україна отримає літаки вже після наступу.

"Скоро у нас будуть наступальні дії, і після них, я впевнений, нам дадуть літаки", – заявив він під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії.

Дивіться відео про те, як Зеленський провів переговори у Фінляндії:

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