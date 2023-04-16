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Потужні САУ перекинули на фронт: Італія поставила Україні десятки M109L натовського калібру

Олексій Тесля
16 квітня 2023, 17:43 оновлено 16 квітня, 18:55
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Італією буде поставлено Україні 60 гаубичних самохідок M109L.
M109L
Італія передала Україні САУ M109L / УНІАН , Defense.gov/Army Sgt. Spencer Rhodes

На передову вже доставлено кілька десятків 155-мм самохідних артилерійських установок M109L, які були передані Італією Україні в якості військової допомоги і відремонтовані на кошти США.

"Це не тільки довга колона самохідних гармат, знята два дні тому на залізничному вокзалі Удіне, коли вони проходять парадом повз здивованих пасажирів. Ось уже кілька тижнів на кількох відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських лініях. І тим самим вони свідчать про значущість внеску Італії у військові операції опору", - пише італійське видання La Repubblica.

Посилаючись на власні джерела, видання пише, що Україні буде поставлено або вже поставлено 60 таких САУ. "Між тими, що вже на фронті, і знятими в Удіне не менше тридцяти гусеничних гаубиць, а деякі джерела говорять про ще вдвічі більшій кількості: в цілому шістдесят машин вже поставлені київським військам або будуть поставлені в найближчому майбутньому", — вказується в статті.

відео дня

Видання додає, що зазначені САУ є частиною пакету військової допомоги, узгодженого попереднім італійським урядом Маріо Драгі.

У жовтні 2022 року повідомлялося про передачу Україні Італією понад 20 САУ M109L. "Це броньовані гусеничні машини з 155-міліметровою гарматою, що використовує боєприпаси НАТО. В останні роки холодної війни Італія виробила сотні таких установок, модернізувавши оригінальну американську модель, потім з початку тисячоліття вони були зняті з озброєння", — повідомляла тоді La Repubblica.

У статті зазначалося, що українська армія отримає від 20 до 30 таких САУ, "хоча точне число залишається цілком секретним". Вказувалося, що зазначені установки пройдуть капітальний ремонт, а потім відправляться прямо на передову.

Самохідна артилерійська установка M109

САУ M109L
САУ M109L / Defense.gov/Army Sgt. Spencer Rhodes

Гаубиця є стандартною САУ військ США. Вона також набула поширення у військах країн НАТО,

Бойова маса 23,8 тони. Екіпаж 6 осіб.

Озброєння:

  • Калібр і марка гармати - 155-мм;
  • Тип гармати - гаубиця;
  • Довжина ствола, калібрів - від 23,4 до 39;
  • Боєкомплект гармати - 28;
  • Кулемети 1 - 12,7-мм M2HB.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що наступного місяця Данія збирається поставити Україні самохідні артилерійські установки Caesar. Крім того, до літа країна планує почати поставки танків Leopard 1. Про це повідомив в.о. Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Також раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони Болгарії обговорюють можливість передати Україні літаки МіГ-29. Але зробити це зможуть тільки "без втрати власних можливостей". Так, у відомстві заявили про можливу реалізацію так званих "тристоронніх угод". Йдеться про те, що замість Міг-29, які можна передати Україні, Болгарія хоче отримати від союзників більш сучасні винищувачі.

Нагадаємо, у Данії прояснили ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16. Виконуючий обов'язки Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Данія буде приймати рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийнято до літа цього року. Але першим кроком до надання літаків стане навчання українських пілотів.

Більше новин:

Италия САУ військова допомога війна Росії та України
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