Трамп назвав умову, за якої війна в Україні може закінчитися дуже скоро

За словами Дональда Трампа, війна в Україні може закінчитися протягом декількох тижнів.

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Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

Війна в Україні може закінчитися протягом декількох тижнів

Європа має на себе взяти гарантії безпеки для України

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів". Таким прогнозом він поділився під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає BFM.TV.

"Якщо ми будемо розумні. Якщо ми не розумні, це триватиме, і ми продовжуватимемо втрачати молодих, красивих людей, які не повинні вмирати – а ми цього не хочемо", – сказав Трамп. відео дня

Також журналісти запитали Трампа, чи будуть прописані в угоді про корисні копалини гарантії безпеки для України.

"Європа подбає про те, щоб нічого не сталося", – відповів лідер США.

Пізніше президент Еммануель Макрон сказав, що Франція та Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій.

"Ми маємо відігравати свою роль в рамках гарантій безпеки", - заявив Макрон на брифінгу з президентом США Дональдом Трампом.

Також Дональд Трамп не проти введення європейських військ в Україну з миротворчою місією.

"Миротворчі місії були б кращим рішенням, ніж всі ці смерті", - підкреслив лідер Штатів.

Американський президент вважає, що "підтримку так чи інакше доведеться надавати", але європейці "будуть там".

"Як тільки буде підписано мир, Росія повернеться до своїх справ, так само як і Україна та Європа", - заявив він.

За словами Трампа, Володимир Путін прийме європейські миротворчі війська в Україні.

Зі свого боку, Еммануель Макрон заявив, що сподівається на "сильне" американське втручання для гарантування миру.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо війни в Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні. Він зазначив, що країна-агресорка Росія зацікавлена у підписанні угоди.

Крім того, спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України. Він уточнив, що в будь-якій мирній угоді "кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні".

Також Трамп заявляв, нібито Зеленський не дуже важливий на переговорах про закінчення війни. Президент США впевнений, що Байден та Зеленський говорили неправильні речі Путіну.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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