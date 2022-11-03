Путін на знеболювальних: з'явилися нові чутки про хвороби російського диктатора

Російське керівництво всіляко заперечує та приховує той факт, що Путін серйозно хворий.
У президента РФ Володимира Путіна діагностовано ранню стадію хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози. Стан здоров'я кремлівського диктатора поступово погіршується.
Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля та власні джерела в російській розвідці.
"Я можу підтвердити, що у нього діагностовано хворобу Паркінсона на ранній стадії, але вона вже прогресує", - заявив в електронному листі інсайдер російських спецслужб.
За його словами, "цей факт буде всіляко заперечуватися й приховуватися".
Окрім цього, за словами цього ж джерела, Путіна регулярно "напихають" всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який йому нещодавно діагностували.
Інсайдер також переповів чутки, які ходять у близькому оточенні Путіна, що, крім раку підшлункової залози, у господаря Кремля виявили також рак простати.
Джерело видання також запевняє, що усі наявні захворювання не лише провокують у Путіна "сильні болі", але й інші побічні ефекти, включаючи одутлість обличчя та провали в пам’яті.
Що відомо про хвороби Путіна
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.
Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.
До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.
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