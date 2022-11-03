Путін на знеболювальних: з'явилися нові чутки про хвороби російського диктатора

У Путіна провали в пам'яті / kremlin.ru

У президента РФ Володимира Путіна діагностовано ранню стадію хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози. Стан здоров'я кремлівського диктатора поступово погіршується.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля та власні джерела в російській розвідці.

"Я можу підтвердити, що у нього діагностовано хворобу Паркінсона на ранній стадії, але вона вже прогресує", - заявив в електронному листі інсайдер російських спецслужб.

За його словами, "цей факт буде всіляко заперечуватися й приховуватися".

Окрім цього, за словами цього ж джерела, Путіна регулярно "напихають" всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який йому нещодавно діагностували.

Інсайдер також переповів чутки, які ходять у близькому оточенні Путіна, що, крім раку підшлункової залози, у господаря Кремля виявили також рак простати.

Джерело видання також запевняє, що усі наявні захворювання не лише провокують у Путіна "сильні болі", але й інші побічні ефекти, включаючи одутлість обличчя та провали в пам’яті.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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