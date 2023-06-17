Подоляк - про ядерні погрози Лукашенка: він "близнюк" Медведєва і віщає анекдоти

Директор Білорусі Олександр Лукашенко намагається створити для агресора Росії можливості впливу на розв'язану проти України війну, вважає Михайло Подоляк.

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Лукашенко - брат-близнюк Медведєва, разом відпрацьовують "клоунську повістку" - Подоляк / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Уявний "президент" Білорусі Олександр Лукашенко припускається ядерних погроз, оскільки йому, як і заступнику голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитру Медведєву, доводиться виконувати функцію "клоунського ВІП-агітаційного поїзда". Подібна риторика Лукашенка - анекдоти. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що Лукашенко не вирішує жодних питань і є лише "братом-близнюком" Медведєва, з яким вони обидва відпрацьовують "клоунську повістку".

"Лукашенко не є сьогодні суб'єктом не тільки глобальної політики, він навіть не є суб'єктом війни в Україні. Лукашенко є дивним "братом-близнюком" Медведєва, які повинні виконувати функцію "клоунського ВІП-агітаційного поїзда". Не більше, але і не менше", - зазначив Подоляк.

Також він додав, що Лукашенко не знає можливостей ядерної зброї, а спроби залякати весь світ є лише "анекдотичними заявами".

Дивіться відео, в якому Бульба розповів, що Лукашенко сам випрошував у Путіна ядерну зброю:

Лукашенко хоче, щоб у агресора Москви з'явився вплив на війну проти України.

"Тобто, щоб (інформаційне) поле було забите ще чимось, крім негативу щодо Росії. Лукашенко бравірує і хоче залякати", - підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше Лукашенко заявив, що Україна в рамках контрнаступальних дій у червні, мовляв, "втратила до 50 танків і понад 150 БМП". Звідки взялися такі дані - директор РБ не сказав. Жодних доказів не було наведено.

Крім того, Лукашенко сказав, що агресор Росія вже нібито "привезла до Білорусі ядерну зброю". На думку спостерігачів з опозиції Білорусі, російські окупанти ядерної зброї в Мінську наразі не розмістили.

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