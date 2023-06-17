УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Подоляк - про ядерні погрози Лукашенка: він "близнюк" Медведєва і віщає анекдоти

Андрій Ганчук
17 червня 2023, 12:47 оновлено 17 червня, 13:34
282
Директор Білорусі Олександр Лукашенко намагається створити для агресора Росії можливості впливу на розв'язану проти України війну, вважає Михайло Подоляк.
Лукашенко, Медведєв
Лукашенко - брат-близнюк Медведєва, разом відпрацьовують "клоунську повістку" - Подоляк / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Уявний "президент" Білорусі Олександр Лукашенко припускається ядерних погроз, оскільки йому, як і заступнику голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитру Медведєву, доводиться виконувати функцію "клоунського ВІП-агітаційного поїзда". Подібна риторика Лукашенка - анекдоти. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що Лукашенко не вирішує жодних питань і є лише "братом-близнюком" Медведєва, з яким вони обидва відпрацьовують "клоунську повістку".

"Лукашенко не є сьогодні суб'єктом не тільки глобальної політики, він навіть не є суб'єктом війни в Україні. Лукашенко є дивним "братом-близнюком" Медведєва, які повинні виконувати функцію "клоунського ВІП-агітаційного поїзда". Не більше, але і не менше", - зазначив Подоляк.

Також він додав, що Лукашенко не знає можливостей ядерної зброї, а спроби залякати весь світ є лише "анекдотичними заявами".

Дивіться відео, в якому Бульба розповів, що Лукашенко сам випрошував у Путіна ядерну зброю:

Лукашенко хоче, щоб у агресора Москви з'явився вплив на війну проти України.

"Тобто, щоб (інформаційне) поле було забите ще чимось, крім негативу щодо Росії. Лукашенко бравірує і хоче залякати", - підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше Лукашенко заявив, що Україна в рамках контрнаступальних дій у червні, мовляв, "втратила до 50 танків і понад 150 БМП". Звідки взялися такі дані - директор РБ не сказав. Жодних доказів не було наведено.

Крім того, Лукашенко сказав, що агресор Росія вже нібито "привезла до Білорусі ядерну зброю". На думку спостерігачів з опозиції Білорусі, російські окупанти ядерної зброї в Мінську наразі не розмістили.

Інші новини:

ядерна зброя Олександр Лукашенко Дмитро Медведєв Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Подоляк - про ядерні погрози Лукашенка: він "близнюк" Медведєва і віщає анекдоти

Подоляк - про ядерні погрози Лукашенка: він "близнюк" Медведєва і віщає анекдоти

12:47 Політика
Удар ракетами по Києву під час візиту делегації ПАР: Міноборони пояснило мету РФ

Удар ракетами по Києву під час візиту делегації ПАР: Міноборони пояснило мету РФ

12:16 Україна
"Олігархи РФ у діалозі з Заходом": еліти можуть влаштувати переворот в Росії – Тука

"Олігархи РФ у діалозі з Заходом": еліти можуть влаштувати переворот в Росії – Тука

11:13 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра 18 червня 2023: Левам - підвищення, Раку - гроші

12:51

"Пара з голови розриває кришку": експерт розніс ахінею Путіна про війну в УкраїніВідео

12:47

Подоляк - про ядерні погрози Лукашенка: він "близнюк" Медведєва і віщає анекдотиВідео

12:39

"Дуже боляче": Камалія видала правду про стосунки з Захуром

12:16

Удар ракетами по Києву під час візиту делегації ПАР: Міноборони пояснило мету РФ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:06

Союз Пригожина з Золотовим для повалення Путіна: експерт оцінив сценарійВідео

11:46

Захід терпить знущання Кремля, відтягуючи крах світового порядкуПогляд

11:45

Ціни на АЗС різко злетять: названа нова вартість бензину і дизпалива

11:13

"Олігархи РФ у діалозі з Заходом": еліти можуть влаштувати переворот в Росії – ТукаВідео

Реклама
11:00

Знаки зодіаку з найсильнішими ангелами-хранителями: астролог назвав щасливчиківВідео

10:46

Україна бере ініціативу і переможе, потрібні ракети на 200 км - МіноборониВідео

10:22

"Паркетні генерали зрадили": експерт розповів про нові плани Путіна

09:52

У Мелітополі п’яні окупанти обстріляли ФСБшників і "комендатуру" – ЗМІ

09:42

Пригожин отримав ляпаса: Тука розповів, як у Шойгу повертали ватажка ВагнераВідео

09:00

Кремлівські еліти домовились усунути Путіна від влади - Георгій ТукаЕксклюзив

08:58

У РФ група чиновників вимагає у Путіна "повернутися до загальновизнаних кордонів" – ISW

08:30

ЗСУ випереджають темпи, знадобиться 4 місяці, щоб літати на F-16 - РезніковВідео

08:20

Що зобов'яже НАТО надавати по морді російському ґвалтівникуПогляд

07:32

ЗСУ добилися успіхів при наступі в Запорізькій і Донецькій областях - ISWВідео

07:05

Загадка, яка змусить чухати голову: лише одиниці знайдуть 4 зірки серед скляних куль

Реклама
06:30

Чому не можна "відкривати двері" і "закривати очі": Авраменко здивував відповіддюВідео

06:20

Збирай-но ти, Володю, манатки і провалюй з КремляПогляд

05:00

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба знайти цифру 2 за 8 секунд

04:30

Помідори ошелешать небувалим урожаєм: яке листя не можна видаляти у томатів

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 17 червняВідео

03:30

Почалася 2-га фаза війни, а у 3-ій РФ скине ядерний заряд в Балтійське море – МорозовВідео

02:20

Гороскоп на липень 2023 для Тельців: зміна роботи, везіння та подорожВідео

01:30

Війна Росії проти України триватиме мінімум ще два роки - експертВідео

00:41

Зеленський скликав важливий військовий кабінет: що обговорювали

16 червня, п'ятниця
23:57

"Це було смішно": Каменських розповіла про сексуальний скандал Потапа

23:49

Збірна України розбомбила Північну Македонію: забили 3 м'ячі в одному тайміВідео

23:42

Контрнаступ ЗСУ: військові потужно просунулись вперед та закріпились - МалярВідео

23:09

Що потрібно покласти в кишеню 18 червня, щоб залучити гроші: прикмети і заборониВідео

23:03

Каменських розповіла про проблеми з алкоголем

22:16

Україну накрила сильна магнітна буря: небезпека триватиме кілька днівВідео

21:25

"Давайте заплюємо цих говнюков": Полякова пропонує $1000 за плювок в Баскова і ЛепсаВідео

21:23

"Шансів вижити не було": російська ракета ледь не вбила 13-річного РоманаФото

20:58

Українських пілотів Швеція навчатиме на винищувачах Jas 39 Gripen

20:55

"Не чули вибухів": у лідера ПАР зганьбилися заявою після удару РФ по Києву

20:30

Сушити феном не можна: що робити, якщо телефон впав у воду

Реклама
20:23

З цікавою головоломкою впорається лише бабуся: про що говорять знаки на картинці

19:52

Вдарить сильне пекло: синоптики попередили про потужну атаку спеки в УкраїніВідео

19:47

США відправить Україні гуманітарки на 205 мільйонів доларів

19:43

"Зламаємо хребет звірові": Сирський розповів про просування ЗСУ під БахмутомВідео

19:30

"Нас вже троє, а значить - купа": рецензія на фільм "Флеш"Відео

19:14

Навіщо Кремль обстрілює Київ під час візиту своїх посланцівПогляд

19:13

Міжнародні експерти через 10 днів назвали винних у Каховській трагедіїВідео

18:56

Поранені 23 людини, серед них діти: росіяни жорстоко обстріляли Херсон

18:54

"Це ганьба єврейського народу": Путін наїхав на Володимира Зеленського та зганьбивсяВідео

18:31

Після провалу ракетної атаки Путін зганьбився брехнею про "знищення" ЗРК Patriot

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти