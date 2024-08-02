Все по закону: у Молдові відповіли, чи повертатимуть українських чоловіків

Молдова планує діяти згідно з міжнародним законодавством в тому, що стосується прав людини.

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У Молдові розповіли, що будуть робити з військовозобов'язаними українцями / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з відео

Повернення українських військовозобов'язаних громадян прокоментував прем'єр-міністр ще однієї країни. У Молдові, за словами, Доріна Речана, вирішили діяти згідно з міжнародним правом.

Як повідомляє NewsMaker, прем'єр так відповів на згадку слів посла України у Молдові Марка Шевченка, який напередодні заявляв про те, що Київ та Кишинів ведуть "певний діалог" щодо повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків, які втекли від мобілізації.

"Україна має такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил та прав людини. Ми діятимемо відповідно до тих законів, які існують у міжнародному праві", - сказав Речан. відео дня

На роз'яснювальне питання, чи Молдова таки планує видавати військовозобов'язаних українців, він зазначив, що все відбуватиметься в рамках міжнародного законодавства.

Хто такий Дорін Речан? Дорін Речан - молдовський науковець і політик. Прем'єр-міністр Молдови з 16 лютого 2023 року. Був міністром внутрішніх справ Молдови з липня 2012 року до лютого 2015 року. 10 лютого 2023 року був висунутий кандидатом на посаду прем'єр-міністра замість Наталії Гаврилиці. 16 лютого депутати парламенту Молдови затвердили новий уряд на чолі з Доріном Речаном, пише Вікіпедія.

Військовозобов'язані українці за кордоном

Нагадаємо, що у травні надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном відновили, проте змінилася процедура і для отримання послуг знадобиться додатковий документ. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть подавати заяви, для цього потрібно надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

У Польщі напередодні заявили, що у Європі теоретично можна створити такі умови перебування для українських чоловіків, які змусять їх повернутися до України та стати на її захист.

Нещодавно у німецькій федеральній землі Гессен прийняли рішення, що не видаватимуть чоловікам з України призовного віку проїзний документ для поїздок за кордон, адже вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта і проходження військової служби.

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