Україна веде діалог з Молдовою про можливість повернення ухилянтів: що відомо

Київ хоче розв'язати питання з тими ухилянтами, яким Молдова відмовила в притулку, але вони не повернулися в Україну, каже посол України.

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Україна веде діалог з Молдовою про можливість повернення ухилянтів / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Україна веде з Молдовою "певний діалог" щодо можливості повернення українських чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон незаконно. Про це сказав посол України Марко Шевченко, передає Newsmaker.

Він заявив, що насамперед Київ хоче розв'язати питання з тими ухилянтами, яким Молдова відмовила в притулку, але вони не повернулися в Україну.

"Є умовно 100 осіб, які, за даними молдовської Прикордонної поліції, незаконно перейшли державний кордон. Ці 100 осіб подали заяву про отримання притулку, завдяки якому вони потрапляють під захист міжнародної конвенції про притулок. Але уряд Молдови надає притулок лише 90 людям із цих 100. У зв'язку з цим у мене запитання - а де решта 10, яким Молдова не вважала за можливе надати притулок? Їх затримали? Ні. Вони повернулися додому? Ні", - сказав Шевченко. відео дня

За його словами, вони або просто залишаються на території Молдови, або їдуть далі.

"Ця ситуація говорить про те, що є проблеми, які потрібно вирішувати. Вони не заслуговують на захист, але при цьому вони не хочуть повертатися в Україну, і ніхто їх не змушує повернутися", - підкреслив посол України.

Хто такий Марко Шевченко? Марко Олександрович Шевченко (нар. 10 серпня 1969, Київ) — український дипломат, історик. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Молдові (2019—2024). Автор понад 20 публікацій з української історії і сучасної румунської зовнішньої політики. Нагороджений почесними грамотами Міністерства закордонних справ України, повідомляє Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10379 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". "За" проголосували 256 нардепів.

Так, після набрання чинності законопроєкту - за неявку в ТЦК і СП за повісткою, ухиляння від взяття на облік і за несвоєчасне оновлення даних спершу призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень.

В той же час, Чехія не підтримує українських чоловіків, які приїжджають до країни, щоб сховатися від мобілізації. Країна готова допомагати українським біженцям, але не тим, хто намагається уникнути обов'язку служити в армії.

Також відомо, що Україна не повертатиме військовозобов'язаних громадян з країн Євросоюзу в примусовому порядку.

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