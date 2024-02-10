'Відкрив справжнє обличчя': політолог розкрив користь від інтерв'ю Путіна для України

Європа починає розуміти, що Україна захищає її від цієї російської агресії, і тому Україні треба допомагати, сказав Сергій Жирнов.

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Інтерв'ю Путіна - чергова цеглинка в антипутінську стіну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону може спричинити позитивні зміни в ставленні Європи та НАТО до війни в Україні. В ньому російський диктатор показує своє справжнє обличчя й це допомогає Європі краще усвідомити реальну загрозу, яку представляє Росія. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу КДБ, ексрозвідник, політолог і публіцист Сергій Жирнов.

"У цьому сенсі це інтерв'ю позитивне. Тому що Путін відкриває своє справжнє обличчя і продовжує лякати Європу. Європа, загалом, уже прокинулася і зрозуміла, що Росія є для неї реальною загрозою", - заявив полковник запасу КДБ.

За його словами, не всі поки розуміють, що Україна захищає Європу від російської агресії. Жирнов стверджує, що європейське керівництво розуміє це краще, аніж звичайні громадяни.

"Європа починає це розуміти ще не до кінця - на жаль, не до всіх прийшло розуміння, що Україна захищає її від цієї загрози, і тому Україні треба допомагати... У цьому сенсі інтерв'ю Путіна Карлсону - це чергова цеглинка в антипутінську стіну, яка вибудовується в Європі. І це - його єдина позитивна роль", - наголосив експерт.

Дивіться відео бесіди з Сергієм Жирновим про інтерв'ю Путіна з Такером Карлсоном:

Хто такий Сергій Жирнов Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org. У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Скандальне інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, 8 лютого вийшло інтерв'ю лідера Кремля Володимира Путіна, яке провів американський журналіст Такер Карлсон. У ньому Путін заглибився у своє бачення історії та заявив, що нібито РФ ще "не досягла цілей" у війні проти України.

Також представник ГУР Андрій Юсов вважає, що інтерв'ю диктатора Путіна журналісту Такеру Карлсону є спецоперацією РФ. Він зазначив, що Путін - "геополітичний божевільний", який розповідає нісенітниці про міжнародне право і історію та вирішує, якій нації існувати чи не існувати.

Крім цього, Путін у своєму інтерв'ю виправдовував Адольфа Гітлера, намагаючись обґрунтувати його напад на Польщу. Політичний аналітик та історик Олександр Палій вважає, що це викликає шок і негативну реакцію на Заході, де Гітлер сприймається як абсолютне зло. Він вважає, що таке інтерв'ю лише погіршує імідж Путіна, показуючи його як неадеквата, який бреше з викрутасами.

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