"Ворожий контрнаступ ЗСУ": France 24 вляпався в скандал і нарвався на жорстку відповідь

Французькі журналісти незаконно прибули на тимчасово окуповані території, нагадав Олег Ніколенко.

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Кадр скандального сюжету France 24 / Скріншот YouTube France 24

Фінансований державою французький телеканал France 24 показав у своєму ефірі сюжет про підготовку російських окупаційних військ до контрнаступу України.

При цьому французькі журналісти назвали контрнаступ ЗСУ "ворожим". Зазначимо, що сюжет під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом" був розміщений на сайті телеканалу, а також на Youtube-каналі France 24.

Однак після скандалу, що вибухнув, сюжет більше недоступний на онлайн-платформах France 24.

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Реакція України

На цей сюжет відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко у своєму Twitter: "Поганий приклад так званої "нейтральної журналістики": репортаж France 24 з позицій окупантів, які вчаться вбивати українців (і готуються до чергової Бучі). Навряд чи можна уявити собі такий репортаж з нацистських позицій в Нормандії напередодні "Дня Д". Або я помиляюся, чи це нормально?".

Омельченко також зазначив, що журналіст згадує про "контрнаступ ворога", коли говорить про українську армію, і поцікавився, на чиєму телеканал боці.

У свою чергу речник МЗС України Олег Ніколенко додав: "Репортаж про те, що російські війська готуються вбити українців, є ганьбою для журналістики".

Спікер також вказав на те, що знімальна група телеканалу прибула на тимчасово окуповані території, не отримавши дозволу від Києва, що є порушенням українського законодавства.

"Ті, хто бере участь у таких діях, будуть нести відповідальність за законом", — додав Ніколенко.

Кадр скандального сюжету France 24 / скріншот YouTube France 24

Нагадаємо, раніше YouTube почав процедуру негайної блокування каналів, які належать державним медіа Росії.

"YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу", - написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму каналі в Telegram.

До того YouTube ввів блокування для акаунтів, прямо пов'язаних з терористичними угрупованнями" ДНР "і"ЛНР". У всіх випадках / епізодах блокування сказано, що канали заблокували"за порушення правил спільноти".

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